İzmit'te DEM Parti adayını çekti: CHP adayı desteklenecek Kent uzlaşısı adı altında kurulan DEM Parti-CHP ittifakı çerçevesinde İzmit'te CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet'in desteklenmesi kararı ardından kendi adayları Gencer Demirkaya'nın adaylığı geri çekildi.

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Yerel seçimler öncesi uzun süre görüşen CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasında kurulan ittifak belirginleşiyor.

İstanbul'da aday CHP'nin Esenyurt'ta DEM Parti'yi destekleme kararından sonra bir adım daha geldi.

'Kent uzlaşısı' adı altında devam eden ilişkilerde son ortaklık İzmit'te.

Buna göre CHP'nin İzmit belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni dönemde CHP'den aday olmaktan vazgeçti.

Bunun üzerine 2019'da HDP'nin desteğini alan Hürriyet yerine farklı isimlerin gündeme gelmesiyle DEM Parti, İzmit ve ilçelerde adaylarını belirledi.

DEM adayını çekti, CHP'yi destekleme kararı aldı

Avukat Gencer Demirkaya, DEM'in İzmir adayı oldu.

Duvar'ın haberine göre; Fatma Kaplan Hürriyet'in fikrini değiştirmesi ise dengeleri yeniden değiştirdi. Hürriyet'in CHP'den adaylığı kesinleşince DEM Parti, adayı Demirkaya'yı adaylıktan çekerek CHP adayını destekleme kararı aldı.

"İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi"

Konuya ilişkin açıklama, DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan'dan geldi.

Tan, şunları söyledi: