İzmit'te DEM Parti adayını çekti: CHP adayı desteklenecek

Yerel seçimler öncesi uzun süre görüşen CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasında kurulan ittifak belirginleşiyor.
İstanbul'da aday CHP'nin Esenyurt'ta DEM Parti'yi destekleme kararından sonra bir adım daha geldi.
'Kent uzlaşısı' adı altında devam eden ilişkilerde son ortaklık İzmit'te.
Buna göre CHP'nin İzmit belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni dönemde CHP'den aday olmaktan vazgeçti.
Bunun üzerine 2019'da HDP'nin desteğini alan Hürriyet yerine farklı isimlerin gündeme gelmesiyle DEM Parti, İzmit ve ilçelerde adaylarını belirledi.
DEM adayını çekti, CHP'yi destekleme kararı aldı
Avukat Gencer Demirkaya, DEM'in İzmir adayı oldu.
Duvar'ın haberine göre; Fatma Kaplan Hürriyet'in fikrini değiştirmesi ise dengeleri yeniden değiştirdi. Hürriyet'in CHP'den adaylığı kesinleşince DEM Parti, adayı Demirkaya'yı adaylıktan çekerek CHP adayını destekleme kararı aldı.
"İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi"
Konuya ilişkin açıklama, DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan'dan geldi.
Tan, şunları söyledi:
İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu.
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