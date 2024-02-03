Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Kayseri'de Erciyes Kültür Merkezi'nde, Cumhur İttifakı'nın Kayseri'deki ilçe belediye başkan adayları tanıtım programı düzenlendi.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi Belediye Başkan adayı Mustafa Palancıoğlu,
Kocasinan Belediye Başkan adayı Ahmet Çolakbayrakdar,
Talas Belediye Başkan adayı Mustafa Yalçın,
Hacılar Belediye Başkan adayı Bilal Özdoğan,
Develi Belediye Başkan adayı Adem Şengül,
Yahyalı Belediye Başkan adayı Esat Öztürk,
İncesu Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek,
Felahiye Belediye Başkan adayı Vural Coşkun,
Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Halit Taşyapan,
Tomarza Belediye Başkan adayı Davut Şahin,
Akkışla Belediye Başkan adayı Ayhan Arslan.
Cumhur İttifakı'nın MHP'den ilçe belediye başkan adayları ise
Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Menduh Uzunluoğlu,
Sarız Belediye Başkan adayı Baki Bayrak,
Özvatan Belediye Başkan adayı Halit Demir,
Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Bekir Ayyıldırım,
Bünyan Belediye Başkan adayı Selahattin Metin.
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