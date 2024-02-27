Seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da esnaf ziyaretinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tepkiyle karşılaştı.
Bir CHP'li seçmen Meral Akşener'i muhalefette ayrı hareket ettiği için eleştirdi.
CHP'li kadının "Siz neden Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyorsunuz?" sözleri Akşener'i kızdırdı.
"Niye ayrıldınız, niye döndünüz?"
Akşener "Ayrı giriyoruz kardeşim! Oy vermeyin siz de. Mansur Bey'i seçtik neden bunu düzeltmedi o zaman? Cumhurbaşkanlığını neden seçtirmediniz? Bitti! Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin şerrinden ailemi emanet ettim." diye çıkıştı.
CHP'li kadının "Niye ayrıldınız, niye döndünüz?" sözleri üzerine ise Akşener CHP ile DEM Parti arasındaki ilişkiyi hatırlattı.
"DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfür"
Akşener şöyle konuştu:
Sizin için mi parti kurduk biz? Biz bu millet için parti kurduk! Hayır nede yazık günah olsun. Oy vermeyin kardeşim. Gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfür ediyorsunuz! Hadi be!
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