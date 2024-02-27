Meral Akşener, CHP'li seçmenle tartıştı: DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfür! Meral Akşener, kendisine Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklemediği için tepki gösteren seçmeni azarlarken, CHP-DEM Parti ilişkisini hatırlatarak "DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfür ediyorsunuz" dedi

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ensonhaber.com

Seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da esnaf ziyaretinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tepkiyle karşılaştı.

Bir CHP'li seçmen Meral Akşener'i muhalefette ayrı hareket ettiği için eleştirdi.

CHP'li kadının "Siz neden Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyorsunuz?" sözleri Akşener'i kızdırdı.

"Niye ayrıldınız, niye döndünüz?"

Akşener "Ayrı giriyoruz kardeşim! Oy vermeyin siz de. Mansur Bey'i seçtik neden bunu düzeltmedi o zaman? Cumhurbaşkanlığını neden seçtirmediniz? Bitti! Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin şerrinden ailemi emanet ettim." diye çıkıştı.

CHP'li kadının "Niye ayrıldınız, niye döndünüz?" sözleri üzerine ise Akşener CHP ile DEM Parti arasındaki ilişkiyi hatırlattı.

"DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfür"

Akşener şöyle konuştu: