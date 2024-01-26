Muharrem İnce: İktidarı değiştirmek için önce muhalefeti değiştirmeliyiz Yerel seçimlerde girebildikleri tüm belediyelerde seçime gireceklerini duyuran Muharrem İnce, iktidarı değiştirmek için önce muhalefeti değiştirmek zorunda olduklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim heyecanı sürüyor.

Bu kapsamda CHP'nin ittifak arayışları da devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta eski CHP'li Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti.

İki partinin ittifak yapıp yapmayacağı konusu gündemdeyken İnce, düzenlediği basın toplantısında kararını duyurdu.

Muhalefeti adeta topa tutan İnce, seçime tek başına girme kararı aldıklarını duyurdu.

"Her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım"

İnce, "Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Benim bulunduğum bir parti değil orası. Böyle bir ittifak kurmak... Yarın şartlar değişir o zaman tekrar konuşuruz. CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı." diye konuştu.

"İstanbul adayını haftaya açıklayacağız"

Kısıtlı imkanlarla girebildikleri tüm belediyelerde seçime gireceklerini ve İstanbul adaylarını da gelecek hafta açıklayacaklarını söyleyen İnce, şöyle konuştu:

Girebildiğimiz her yerde seçime gireceğiz. Önce sokaklarımızı süpüreceğiz sonra bu iktidarı süpüreceğiz.

"Önce muhalefeti değiştirmeliyiz"

"6'lı masa kaybetti, ilkesiz siyaset kaybetti. Kazanalım da kim olursa olsun diyenler kaybetti. Muhalefet baronları, anketçiler kaybetti. Kola kutusu bile kazanır diyenler kaybetti.

Her seçimde oy çalıyorlar diyenler kaybetti. İkinci tura kalırsa savaş çıkar diyenler kaybetti. Bir cumhurbaşkanı adayı 7 yardımcısı 6 genel başkan büyükşehir belediye başkanları, atanamamış rüyasında bile kendini bakan olarak görmekte zorlanan sahte bakanlar kaybetti.

Bu iktidarı değiştirmeliyiz. Önce bu muhalefeti değiştirmeliyiz. Bu muhalefet bu iktidarı değiştiremez."

"Her gördüğün eli öpersen..."

CHP'nin iç ve dış siyasetteki tutarsızlıklarına dikkat çeken İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçmen, yerine gelecek olana güvenmek istiyor. Rüzgar gülü gibi dans eden siyasetle Erdoğan'ı yenemezsiniz, terör örgütüyle arana mesafeni koyamazsan, FETÖ ile PKK ile yan yana gibi durursan Erdoğan'ı yenemezsin.

Terör bildirisine imza atmayıp, İsveç'in NATO bildirisine imza atarsan güven kaybedersin. Her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez, Memleket Partisi de seninle yan yana gelemez.

Ön seçim namus meselesi deyip adayları bir arkadaşın belirlerse inandırıcı olamazsın.

Türkiye'nin yeni bir sese ihtiyacı vardır. Onun için diyoruz ki ne Cumhur ne Millet tek yok Memleket.

Yolumuz Atatürk'ün yoludur. Türkiye'yi birleştiren bir yoldur. Memleket Partisi yüreği ülkesi için atanların partisidir. Gençlerin en fazla tercih ettiği partidir. Türkiye'de her kesimden oy alma potansiyeli olan tek parti Memleket Partisi'dir.

İstanbul için Mehmet Sevigen'in adı öne çıkıyor

Muharrem İnce, konuşmasının ardından partisinin 13 belediye başkan adayını duyurdu.

İstanbul adayı için üç isim olduğunu söyleyen İnce, bunlardan birinin Mehmet Sevigen olduğunu ama henüz partinin karar vermediğini belirtti.