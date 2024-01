ensonhaber.com

Türkiye, genel seçimlerin harareti yeni soğumuşken yerel seçim atmosferine girdi.

İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın İBB adayı olan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN TÜRK yayınında projelerini anlatıyor.

Ahmet Hakan ve Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Murat Kurum, trafik sorunundan yeni ulaşım ağlarına, altyapıdan kentsel dönüşüme, şehircilik anlayışından sosyal projelere nasıl bir İstanbul vadettiğini tek tek örneklerle paylaşıyor.



Kurum'un açıklamalarından önemli ayrıntılar:

"5 senedir yok sayılmaktan yorulmuşlar"

Sokaktayız, milletimizin yanındayız. Aylardır bu ziyaretleri yapıyoruz. İstanbullular belediyeden ne gibi hizmetler bekliyor, bunları dinliyoruz. Gittiğimiz her yerde de büyük bir coşku ile karşılanıyoruz. Ve gittiğimiz yerlerde de İstanbul'un bir değişim istediğini duyuyoruz. Gece 3'lerde bitiyor işimiz. Biz bunu Mayıs seçimlerinde de gördük. 5 sene yok sayılmaktan, çile çekmekten yorulmuşlar ve büyük bir motivasyonla 31 Mart'a hazırlanıyorlar. Biz 31 Mart akşamı İstanbulluların kardeşi olmaya talibiz. Ben yaptığım her görevde de buna gayret ettim. Milletin evladı, ağabeyi, kardeşi, muradı olmaya gayret ettim.

"Yarı zamanlı belediyecilik yapanların, bizi takdir etmesini beklemiyoruz"

İstanbulluların gündeminde olmayan konuların içinde olmayacağız diyoruz ve bu tutumu böyle devam ettireceğiz. Kampanyamızın ismi de Şimdi İstanbul Sadece İstanbul. Bu anlayışı her yerde sergileyeceğiz. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir belediyeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz. Bizim milletimiz 31 Mart'ta gereken cevabı vereceğiz. Mevcut yönetim de bu hizmetlerden yararlanacak. İstanbul'a dönüp baktığımızda yeni konutlar yapıldı da biz görmedik mi? 2 yakaya 2 büyük tünel yapacağız dedik, yaptılar da biz görmedik mi? Yaşanan çile, karmaşa ortada. Biz sadece İstanbul'a, İstanbul'un meselelerine odaklanacağız.

"Odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır"

İstanbul'da ulaşım sorunu nasıl çözülür

"Hedef, raylı sistemi 5 yılda 2 katına çıkarmak"

"10. yılda artık metrobüse ihtiyaç kalmayacak"

"İstanbul'u çeperleriyle birlikte düşünüyoruz"

"Verdiğim sözleri tutan biriyim, tutmazsam tekrar aday olmam"

İki yakaya iki büyük tünel projesi

"İstanbul'un nüfusu sabit kalmalı"

5 yılda 250 bin araçlık otopark hedefi

5 yılda 250 bin araçlık otopark yapacağız. Otopark sorununu çözmek de çok önemli. Üstü park, altı otopark alanları yapacağız. Depremde toplanma alanları eksik. Bizim ekibimizde daha önce bu işleri yapmış, İstanbulu bilen ekiplerle çalışıyoruz. Bir veri sunarken bu bilim insanlarının çalışmaları sonucu sunuyoruz. Nerede ihtiyaç var, nereye otopark yapılabilir. Tespitler yapılmış, saha analizleri yapılmış, bu projeler böyle hazırlandı. Birçok uygulama var bunları tek uygulamaya geçeceğiz. Özel, kamu belediye. Tek çatı altında otoparkını bu navigasyon üzerinden bakacaksınız, o otoparkı rezerve edeceksiniz örneğin. Dijital şehir uygulamalarını her yerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Birçok hizmeti tek uygulamda veriyor olacağız. İnsanlar evlerinin önüne araçlarını park ediyorlar, Mevcut yönetim oradan bile para alıyor. İspark otopark ücretlerinde yüzde 25 indirim yapacağız.

İstanbul'un taksi sorunu nasıl çözülecek

İstanbulda kayıtlı 19 bin taksi var. Beceriksiz yönetim anlayışı ile esnaf ile vatandaşı karşı karşıya getirdi. Bir kere sorunun niye olduğunu anlamak lazım. Bizim bu sorunu çözmek için veriye dayalı konuşmamız lazım. Taksici mesela diyor ki evinin önünden neden almıyorsun dediğinizde. Bizim önce sahadaki sorunu tespit etmemiz lazım. Sen yol yapmazsan, toplu taşımada yapılması gerekeni yapmazsan trafik olacak. Hepsi birbiri ile bağlantılı. Tek merkezden tüm uygulamaları yönetiyor olacağız. Şu an Uber hizmeti alacaksınız örneğin başka bir uygulamadan, İBB'den bir hizmet alacaksınız başka bir uygulamadan. Bunların hepsini tek çatı altına toplayacağız. Bu uygulama ile verileri de denetleyeceğiz.

Her yıl 100 metrobüs, 250 yeni otobüs kazandırılacak

Konfor ve güveni artırmak için her yıl araçlarımızı yenileyeceğiz. Her yıl düzenli olarak bu araçları İstanbulumuza kazandıracağız. Her yıl 100 metrobüs, 250 yeni otobüsü halkımıza kazandıracağız. Silivri'ye metrobüsü götüreceğiz. Şehrin çeperindeki imkanları artıracağımız projeleri ortaya koyacağız.