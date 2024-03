İHA

Yerel seçimlere sadece bir hafta kaldı.

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Bu kapsamda adaylar çalışmalarına devam ediyor.

"En büyük arzumuz İstanbul'un hizmetkarı olmaktır"

Haliç Kongre Merkezi'ndeki 'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması' etkinliğinde konuşan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum, adaylığının açıklandığı günden bu yana İstanbul'u ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak dolaştıklarını belirterek şunları söyledi:

Artık son düzlüğe gelmiş bulunuyoruz. Seçime sadece bir hafta kaldı. Bu süre zarfında her bir vatandaşımızın kapısını çalıyor, gönlüne giriyor, İstanbul'umuza dair yapacaklarımızı anlatıyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki hemşerilerimiz de bizimle aynı duyguları, aynı heyecanı paylaşıyorlar. Projelerimizde kendi taleplerini, kendi isteklerini görüyorlar ve bir an evvel uygulanması için bizler gibi sabırsızlanıyorlar. Çünkü İstanbullular CHP'li İBB yönetiminin güzel İstanbul'umuzu mahvetmesinden bıkmış durumdalar. Depreme hazırlığın, kentsel dönüşümün hiçe sayılmasından endişe ediyorlar. Trafik çilesinin ve ulaşım sorununun katlanılmaz boyuta gelmesinden son derece rahatsızlar. Var olanın bile işletilememesinden; metroların, metrobüslerin, otobüslerin, hatta yürüyen merdivenlerin bile çalışmamasından artık usanmış durumdalar. Çözüm bekleyen yüzlerce sorun varken İstanbul'un kaynaklarının balya balya savrulmasından, çarçur edilmesinden dert yanıyorlar. İstanbullular her anında hep yanında olacak bir belediyecilik anlayışını, gerçek belediyeciliği görmek istiyorlar. Bizim de en büyük arzumuz, hedefimiz İstanbul'a hak ettiği eserleri kazandırmak, bu şehrin hizmetkarı olmaktır.