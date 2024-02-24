Ensonhaber seçim sürecinde sokakta...
Vatandaşa uzattığımız mikrofonla sokağın gündemini takip ediyoruz.
Muhabir arkadaşlarımız Eminönü Meydanı'ndaydı.
Vatandaşlara yerel seçime doğru düşüncelerini ve tercihlerini sorduk.
CHP'nin DEM Parti ile ilişkilerine kızgın bir seçmen konu hakkındaki düşüncelerini aktardı.
"Atatürk'ten sonra CHP bitmiştir"
"PKK ile anlaşanı, vatanın evlatlarını askerlerini öldüren babam da olsa kabul etmem. Atatürk'ten sonra CHP bitmiştir. Söylenen başka yapılan başka. İmamoğlu'nu görüyorsun sözlerinin hiçbirini yaptı mı? Tam tersi olanı da yok etti. Bunlar vatana millete ne yaptı. Yapmayı bırakın yıktılar." diyen vatandaşa çevredeki muhalif bir seçmen ekonomi üzerinden tepki gösterdi.
Muhalif seçmenin "Cebindeki 200 TL ile bi bak bakalım ne alabiliyorsun?" tepkisi gelen adam ibretlik bir cevap verdi.
Röportajın tamamını izlemek için bu linke tıklayabilirsiniz...
"Patates 100 lira da olsa ben bu vatanı satmam"
Vatan sevgisinin ekonomi ile ölçülemeyeceğini söyleyen vatandaş şöyle konuştu:
Ben paraya bakmam. Patates 100 liraya da olsa ben bu vatanı satmam kimseye. O kadar!
Ben para ile ölçmem. Bu memleket elden giderse senin patatesin de olmaz ekmeğin de olmaz.
Bak Suriye'yi görüyorsun. Benim vatanım yoksa patatesim de yok ekmeğim de yok. Ben vatanı satmam!
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