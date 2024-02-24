Vatandaştan CHP'liye tepki: Patates 100 lira da olsa ben bu vatanı satmam Sokak röportajımız sırasında muhalif bir seçmenin ekonomi eleştirisinde CHP-DEM Parti uzlaşısı üzerinden cevap veren yaşlı adamın sözleri beğeni topladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Özel İçerik

Ensonhaber seçim sürecinde sokakta...

Vatandaşa uzattığımız mikrofonla sokağın gündemini takip ediyoruz.

Muhabir arkadaşlarımız Eminönü Meydanı'ndaydı.

Vatandaşlara yerel seçime doğru düşüncelerini ve tercihlerini sorduk.

CHP'nin DEM Parti ile ilişkilerine kızgın bir seçmen konu hakkındaki düşüncelerini aktardı.

"Atatürk'ten sonra CHP bitmiştir"

"PKK ile anlaşanı, vatanın evlatlarını askerlerini öldüren babam da olsa kabul etmem. Atatürk'ten sonra CHP bitmiştir. Söylenen başka yapılan başka. İmamoğlu'nu görüyorsun sözlerinin hiçbirini yaptı mı? Tam tersi olanı da yok etti. Bunlar vatana millete ne yaptı. Yapmayı bırakın yıktılar." diyen vatandaşa çevredeki muhalif bir seçmen ekonomi üzerinden tepki gösterdi.

Muhalif seçmenin "Cebindeki 200 TL ile bi bak bakalım ne alabiliyorsun?" tepkisi gelen adam ibretlik bir cevap verdi.

Röportajın tamamını izlemek için bu linke tıklayabilirsiniz...

"Patates 100 lira da olsa ben bu vatanı satmam"

Vatan sevgisinin ekonomi ile ölçülemeyeceğini söyleyen vatandaş şöyle konuştu: