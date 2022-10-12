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    ABB, su indirimi kararının iptali için mahkemeye başvurdu

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Meclisinin su bedeline yüzde 50 indirim kararının iptali için mahkemeye başvurusu yaptı.
    • 12.10.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 13:08
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    ABB, su indirimi kararının iptali için mahkemeye başvurdu

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) su tarifesine indirim gündemi devam ediyor.

    Belediye meclisinde Cumhur İttifakı üyelerinin getirdiği teklifle tarifede yüzde 50 indirim yapılması kararı alınmıştı.

    İptal için mahkemeye gittiler

    ABB yünetimi, kararın iptali için mahkemeye başvurdu.

    ABB'den yapılan açıklamada, Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun, "zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifelerine yasa dışı olduğunu bile bile yüzde 50 indirim önergesi" verdiği belirtildi.

    "Çoğunluğun tahakkümüyle" bu teklifin kabul edildiği ifade edilen açıklamada, ABB'nin, kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dün detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurduğu bildirildi.

    "Uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğacak"

    Başvuru dilekçesinde, kararın uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı belirtilerek, esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın kararın yürütmesinin durdurulmasının talep edildiği aktarıldı.

    ABB, su indirimi kararının iptali için mahkemeye başvurdu #1


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