İHA

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Melen Çayı'na kanalizasyon sularının karıştığını iddia etti. Başkan Özlü, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın ardından detaylı açıklamalarda bulundu.

Özlü, İstanbul'un içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmının Düzce'den sağlandığını belirterek, şunları söyledi:

"İSKİ, DÜZCE'DEKİ YATIRIMLARI EKSİK BIRAKTI"

İstanbul’un su ihtiyacının yüzde 36’sı Düzce’den karşılanıyor. Kuraklık dönemlerinde ise bu oran yüzde 50’ye kadar yükseliyor. Ancak İSKİ, Düzce’de yapması gereken yatırımları tamamlayamadı. Bu durum, suyun kalitesini olumsuz etkiliyor ve Melen Çayı’na kanalizasyon sularının karışmasına sebep oluyor.

"İSTANBUL'A GİDEN SUYA KANALİZASYON KARIŞIYOR"

Düzce'deki bazı bölgelerin kanalizasyon sisteminin arıtma tesislerine bağlanmadığını belirten Başkan Özlü, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle Konuralp, Kaynaşlı ve Cumayeri bölgelerinin kanalizasyonları arıtma tesislerine bağlanmadığı için, bu bölgelerden gelen sular doğrudan Melen Çayı’na karışıyor. Bu su, nihayetinde İstanbul'a içme suyu olarak gönderiliyor. Yani, İstanbul’a giden içme suyunda Düzce'den kanalizasyon sularının karıştığı bir gerçek var.

"İSKİ, YATIRIMLARINI BİR AN ÖNCE TAMAMLAMALI"

İSKİ'nin yüksek bir yatırım bütçesine sahip olduğunu belirten Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: