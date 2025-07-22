İzmir'de İyi Partili başkandan gazeteciye tehdit iddiası

Ege Yenises Medya’nın sahibi Cevdet Laçinkaya, haberin yayınlanmasının hemen sonrasında İyi Parti Çiğli İlçe Başkanı tarafından telefonla aranarak, haberi kaldırması yönünde baskıya maruz kaldığını açıkladı.

Laçinkaya, "İyi Parti Çiğli Teşkilatında Demir Leydi Krizi" başlıklı haberin ardından arandığını ve ilçe başkanının, “Size tekzip yayınlamanız için 12 saat veriyorum. Aksi halde sizi mahkemeye vereceğim” sözlerini sarf ettiğini, herhangi bir açıklama ya da cevap hakkı tanımadan görüşmenin sonlandırıldığını belirtti.

SOSYAL MEDYA ENGELLERİ, PARTİ HESABINDAN PARA ÇEKİMLERİ

Söz konusu haberde, İlçe Başkanı Şükran Dumlu Çınaroğlu’nun teşkilat içinde tek taraflı kararlar aldığı, bazı yöneticilerin bilgilendirilmeden WhatsApp gruplarından çıkarıldığı, sosyal medya hesaplarından engellendiği ve partinin banka kartıyla para çekimi yapıldığı gibi iddialar yer alıyordu.

"GAZETECİLİK GÖREVİMİ BELGE VE TANIKLARIYLA YAPTIM"

Haberi belgeler ve tanık ifadeleriyle hazırladığını vurgulayan Laçinkaya, elinde İyi Parti İzmir İl Başkanlığı ile Genel Merkez’e iletilmiş ıslak imzalı dilekçeler dahil olmak üzere haberin doğruluğunu destekleyen kanıtlar bulunduğunu ifade etti.

Gazeteci Laçinkaya, “Bu tarz tehdit ve baskılarla bağımsız basını susturamazlar. Ben gazetecilik görevimi belge, tanık ve kamu yararı temelinde sürdürüyorum. Haberin arkasındayım, geri adım atmam söz konusu değil.” dedi.