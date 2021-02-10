Buca'da kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın, hırsızların kapağını çaldığı rögar kuyusuna düştü. Hem kadının düşme anı hem de hırsızlık anları kameraya yansıdı.

İzmir’in Buca ilçesinde kaldırım üzerinde bulunan altyapı rögarının, birkaç gün önce demir kapağı çalındı.

KUYU 4 GÜNDÜR AÇIKTA DURUYORDU

Yaklaşık 4 gündür açıkta duran ve etrafına emniyet şeridi çekilen yaklaşık 1 metre derinlikteki rögar kuyusu, bu sabah saatlerinde az daha yaşlı bir kadının ölümüne neden oluyordu.

Saat 07.22 sıralarında kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın, dengesini kaybederek kuyuya düştü.

İzmir'de yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü VİDEO

15 DAKİKA BOYUNCA YARDIM BEKLEDİ

Sabah saatin erken olması nedeniyle kuyuya düştüğünü kimsenin görmediği yaşlı kadın, yaklaşık 15 dakika boyunca çaresizce kuyuda bekledi.

Olaydan 15 dakika sonra kaldırımdan geçmeye çalışan bir vatandaşın fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNLEMİ VATANDAŞLAR ALDI

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, rögar kuyusunun içerisine koltuk koyarak önlem aldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşlı bir kadının rögar kuyusuna düşerek yaralandığı anların yanında, hırsızlar da güvenlik kamerasına yakalandı.

Bundan yaklaşık 4 gün önce gece saatlerinde demir kapağı gözlerine kestiren 2 hırsız, kilolara ağırlıktaki kapağı yerinden sökerek kapakla birlikte kayıplara karıştı.