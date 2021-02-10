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    İzmir'de yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü

    Buca'da kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın, hırsızların kapağını çaldığı rögar kuyusuna düştü. Hem kadının düşme anı hem de hırsızlık anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 10.02.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 17:38
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    İzmir'de yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü

    İzmir’in Buca ilçesinde kaldırım üzerinde bulunan altyapı rögarının, birkaç gün önce demir kapağı çalındı.

    KUYU 4 GÜNDÜR AÇIKTA DURUYORDU

    Yaklaşık 4 gündür açıkta duran ve etrafına emniyet şeridi çekilen yaklaşık 1 metre derinlikteki rögar kuyusu, bu sabah saatlerinde az daha yaşlı bir kadının ölümüne neden oluyordu.

    Saat 07.22 sıralarında kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın, dengesini kaybederek kuyuya düştü.

    İzmir'de yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü VİDEO

    15 DAKİKA BOYUNCA YARDIM BEKLEDİ

    Sabah saatin erken olması nedeniyle kuyuya düştüğünü kimsenin görmediği yaşlı kadın, yaklaşık 15 dakika boyunca çaresizce kuyuda bekledi.

    Olaydan 15 dakika sonra kaldırımdan geçmeye çalışan bir vatandaşın fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    ÖNLEMİ VATANDAŞLAR ALDI

    Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, rögar kuyusunun içerisine koltuk koyarak önlem aldı.

    İzmir de yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü #1

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Yaşlı bir kadının rögar kuyusuna düşerek yaralandığı anların yanında, hırsızlar da güvenlik kamerasına yakalandı.

    Bundan yaklaşık 4 gün önce gece saatlerinde demir kapağı gözlerine kestiren 2 hırsız, kilolara ağırlıktaki kapağı yerinden sökerek kapakla birlikte kayıplara karıştı.

    İzmir de yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü #2

    İzmir de yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü #3

    İzmir de yaşlı kadın kapağı çalınan rögara düştü #4

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