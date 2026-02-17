Fatih Camii, Ramazan'a gül suyuyla hazırlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Fatih Camii’nin içi ve çevresi detaylı şekilde temizlendi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçede yaklaşık 370 cami ve 65 türbe bulunduğunu belirterek İstanbul’da en fazla caminin, Fatih’te yer aldığını ifade etti.

Ramazan dolayısıyla camilerde temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Turan, hazırlıkların ilçe genelinde yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

MEYDANLAR IŞIKLARLA DONATILDI

Fatih’in tarihi dokusu nedeniyle Ramazan'da ayrı bir anlam kazandığını dile getiren Turan, selatin camiler ve türbelerin yoğun ziyaretçi ağırladığını belirtti.

Bu kapsamda Fevzipaşa Caddesi başta olmak üzere ilçenin önemli noktalarında düzenlemeler yapıldığını aktaran Turan, yeni düzenlenen Topkapı Meydanı, Hekimoğlu Ali Paşa Meydanı ve Yavuz Selim Meydanı dahil yaklaşık 10 noktada, Ramazan için ışıklandırma çalışmaları gerçekleştirildiğini kaydetti.

"RAMAZAN FATİH'E BİR BAŞKA YAKIŞIYOR"

Vatandaşları Ramazan etkinliklerinin düzenleneceği Topkapı Meydanı’na davet eden Turan, “Ramazan her şehre yakışır ama gerçekten Fatih’e bir başka yakışıyor. Tüm Fatihlileri ve İstanbulluları Ramazan'da Fatih’imize bekliyoruz. Hazırlıklarımızı buna göre yaptık.” dedi.

Turan, Ramazan ayının ardından gelecek bayramı da tebrik etti.

"BARIŞ VE HUZUR GETİRSİN"

Konuşmasında Gazze, Filistin, Sudan, Yemen ve Doğu Türkistan başta olmak üzere çeşitli coğrafyalarda yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Turan, Ukrayna’daki savaşı da hatırlatarak Ramazan'ın tüm insanlığa barış, huzur ve selamet getirmesini diledi.

365 CAMİDE DETAYLI TEMİZLİK

Belediye ekipleri, Fatih Camii’nin yanı sıra selatin camiler başta olmak üzere ilçedeki 365 cami ve mescitte detaylı temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Camiler gül suyuyla kokulandırılırken, vatandaşların ibadetlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmesi için gerekli hijyen ve güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi.