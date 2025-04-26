Mazıdağı'nda DEM'li belediyeden ekmek satışında çifte standart

İHA

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde belediyenin işlettiği halk ekmek fırını, vatandaşlara uygun fiyatlı ekmek sunarken, yaşanan bir olay tepkilere yol açtı. Her kişiye en fazla 3-4 ekmek satışı yapılması kuralına rağmen, bir vatandaşın aracına torbalar dolusu ekmek yükleyip uzaklaştığı anlar bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, DEM Partili Mazıdağı Belediyesi yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

BELEDİYE BAŞKANI, HİZMET DEĞİL SKANDALLARLA ANILIYOR

Mazıdağı Belediye Başkanı Kudret Uçuk, göreve başladığı günden bu yana skandallarla anılıyor. Makam odasına binlerce liralık harcamalar yaptığı iddialarıyla gündeme gelen Uçuk, ayrıca Dünya Gazeteciler Günü’nde bir gazeteciyi tehdit ettiği iddiasıyla da tepkilerin odağı olmuştu.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran başka bir olayda, Halk Kütüphanesi'ni kapatma girişimiyle eleştirilen Uçuk, halk ekmek fırınında üretilen bir ekmeğin içinden eldiven çıkması skandalıyla da güven kaybına uğradı. Yine geçtiğimiz günlerde ilçedeki bozuk yolları onarmak yerine su dökülmesi gibi geçici çözümler tercih edilmesi, tepkileri daha da büyüttü.

Vatandaşların sık sık şikâyet ettiği Uçuk'un, önceki yönetim tarafından yapımı tamamlanan tekstil fabrikasını da henüz hizmete açmadığı belirtildi.