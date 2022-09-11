Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 2010 yılından itibaren 12 milyon liralık burs dağıtıldığını, bu yıl da Tuzla ikametgahı ile gelen üniversite öğrencilerine bu desteği sürdüreceklerini söyledi.

Tüm eğitim kurumları yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

İlk ve orta eğitimde yarın ilk ders zili çalacak.

Üniversitede lisans eğitimine başlayacak gençlerin de kayıt süreçleri devam ediyor.

Bu kapsamda üniversiteye başlayan öğrencilerin burs arayışları da başladı.

"2020 yılından bu yana maddi destek"

Bu süreçte Tuzla Belediyesi de lisans eğitiminde öğrencilere uzun yıllardır maddi destek sağlıyor.

2010 yılından itibaren öğrencilere verilen destek bu yıl da sürecek.

Konuya ilişkin açıklama Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan geldi.

Şadi Yazıcı: Öğrencilere maddi desteğimiz devam ediyor ViDEO

"Desteğimize devam ediyoruz"

Yazıcı, 12 yılda 12 milyon liralık destek verdikleri öğrencilere bu yıl da desteğe devam edeceklerini söyledi.

Yazıcı, Tuzla'da ikamet eden lisans öğrencilerinin başvuruları halinde destekten faydalanabileceklerini duyurdu.

Yazıcı sosyal medyadan paylaştığı duyuru videosunda şu ifadelere yer verdi:

"2010 yılından itibaren Tuzla Belediyesi olarak ilk orta ve lise öğrencilerine maddi destek vermekteyiz. Bunun yanında yine üniversite öğrencilerine de burs imkanı sunduk.





"Tuzla ikametgahı ile gelenler faydalanabilir"

2010 yılından itibaren bugüne kadarki 12 milyon liralık desteğimize devam ediyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında da yine üniversite talebelerimize yılık 2 bin lira destekle beraber bu desteğimizi sürdürüyoruz.

Eğitim ve öğretime verdiğimiz bu destekten faydalanmak isteyen tüm üniversite talebelerimiz öğrenci belgelerini çıkartıp Tuzla ikametgahı ile beraber beyaz masa veya online olarak başvurularını yaparlarsa bundan faydalanabilirler."