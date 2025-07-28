Şanlıurfa Valiliği ormanlık alanlara girişi kasım ayına kadar yasakladı

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Birçok bölgede çıkan yangınlar rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken yetkililer çeşitli önlemler almaya çalışıyor.

ŞANLIURFA'DA ORMAN YASAĞI

Şanlıurfa Valiliği, yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riskine karşı yeni bir genel emir yayımladı.

İl genelindeki ormanlık alanlara girişler, 31 Ekim 2025 tarihine kadar yasaklandı.

"YASAKLARIN UYGULANMASI İÇİN DENETİMLER YAPILACAK"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, orman varlıklarının korunması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alındığı bildirildi:

"Şanlıurfa sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.



Ormanlara mangal, semaver gibi yangına sebep olabilecek araç ve malzemelerle girilmesi ve ateş yakılması yasaklandı.



Orman kenarlarında mola verilmesi ve piknik yapılması da yasak kapsamına alındı.



Karara göre, Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Karacurun Orman Parkı'nda sadece ateşsiz piknik yapılmasına izin verilecek.



Yasakların uygulanması için jandarma, emniyet, orman muhafaza ekipleri ve belediye zabıtası tarafından kesintisiz denetimler yapılacak.



Kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde adli ve idari işlem uygulanacak."