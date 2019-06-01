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Yerli füze Bora Pençe Harekatı'na katılıyor

Pençe Harekatı kapsamında sınır hattındaki Hakkari'ye yerli füze Bora sevk edildi.

DHA | 01.06.2019 - 16:47..
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla TSK tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekâtı' 6'ncı gününde de sürdürülüyor.

Yerli füze Bora Pençe Harekatı'na katılıyor

Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra 4 komando tugayının katıldığı harekât kapsamında İnsansız Hava Aracı ile belirlenen terör hedefleri, 105 milimetrelik dağ obüslerince karadan, Malatya ve Diyarbakır jet üslerinden havalanan uçaklar ve yerli üretim ATAK taarruz helikopterleriyle ise havadan bombalanarak imha ediliyor.

Yerli füze Bora Pençe Harekatı'na katılıyor

Hava hücum harekâtıyla bölgeye inen komandolar tarafından yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağara ve sığınaklarda 2 bin doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 2 bin 800 Kalaşnikof mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar kontrollü olarak imha edilirken, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Yerli füze Bora Pençe Harekatı'na katılıyor

SINIRA ASKER, ARAÇ VE 'BORA' SEVKİYATI

Hârekatın yürütüldüğü Hakurk'un karşısındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde gece boyu askeri hareketlilik yaşandı. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na çok sayıda askeri personel ve araç ile ilk kez Pençe Harekâtı'nda kullanılan 280 kilometrenin üzerinde menzile sahip yerli balistik füze 'Bora' sevkiyatı yapıldı. Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) bulunan Bora' füzeleri, tahrip parça tesirli 470 kilogram patlayıcı taşıyor.

Yerli füze Bora Pençe Harekatı'na katılıyor

22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekât kapsamında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 22 oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekâtın durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Harekât kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 2 bin doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 2 bin 800 AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

Yerli füze Bora Pençe Harekatı'na katılıyor

Yerli füze Bora Pençe Harekatı'na katılıyor

Yerli füze Bora Pençe Harekatı'na katılıyor

Yerli füze Bora Pençe Harekatı'na katılıyor

Yerli füze Bora Pençe Harekatı'na katılıyor

Yerli füze Bora Pençe Harekatı'na katılıyor








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