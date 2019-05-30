Dünyanın en küçük bebeği taburcu oldu

1 Bici bici satıcısı benzin döküp kendini yakmaya çalıştı Seyhan Baraj Gölü kıyısına izinsiz olarak kafe kurmak isteyenlerle zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşadı. Bici bici satıcılarından birisinin üzerine benzin döküp kendini yakmakla tehdit etti.

2 44 Kıbrıs gazisine madalya Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 44 gaziye madalya ve beratları verildi.

3 Yerli otobüs üreticisi Temsa satıldı Adanalı yerli otobüs üreticisi Temsa, yatırım fonu True Value Capital Partner's'a satıldı.

4 MHP'li ve HDP'li vekiller kavga etti TBMM Genel Kurulu'nda terör sorunu konuşulmaya başlandı. HDP ve MHP sıralarında gerilim yükseldi. Ortalık karışınca oturuma ara verildi.

5 Bayram için ekmek yapmak isterken evinden oldu Kütahya'da çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, ahır, otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi.

6 Akıl hastası adamı ABD polisi 31 kurşunla öldürdü ABD'de polis memurlarına silah çekerek bir el ateş eden ve "Cesaretiniz varsa vurun beni" diye bağıran adama, polisler kurşun yağdırdı.