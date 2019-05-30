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Yerli otobüs üreticisi Temsa satıldı

Adanalı yerli otobüs üreticisi Temsa, yatırım fonu True Value Capital Partner's'a satıldı.

AA | 30.05.2019 - 18:03..
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Hacı Ömer Sabancı Holding (SA) çatısı altındaki şirketlerden otobüs üreticisi Temsa satıldı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda:
Şirketimiz portföyünde yer alan 102 milyon 308 bin 216 bin TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' ne ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.

Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 -TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi.

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