Yerli otomobilin sergileneceği Mobil Dünya Kongresi iptal oldu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, ülkedeki birçok şehir karantina altına alındı. Ayrıca Tesla, Huawei, Xiaomi ve Apple gibi Çin'de faaliyet gösteren birçok şirket, virüs nedeniyle çeşitli önlemler almak zorunda kaldı.

24-27 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük mobil endüstri fuarı Mobil Dünya Kongresi koronavirüs nedeniyle büyük bir şok yaşadı.

BİRÇOK ŞİRKET BİZ YOKUZ DEDİ

LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT Docomo, Gigaset, Umidigi, Intel, Vivo, Facebook ve Cisco başta olmak üzere birçok teknoloji şirketi, koronavirüs nedeniyle etkinliğe katılmayacaklarını açıklamıştı.

MOBİL DÜNYA KONGRESİ (MWC 2020) İPTAL OLDU

Etkinliğin organizatör şirketi Dünya GSM Birliği (GSMA), geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada etkinliğin koronavirüs nedeniyle iptal olmayacağını ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını söylemişti.

Ancak birçok teknoloji şirketinin etkinliğe katılmayacağını açıklaması, GSMA'nın geri adım atmasına neden oldu. Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Mobil Dünya Kongresi'nin iptal olduğunu resmen duyurdu.

YERLİ OTOMOBİL DE SERGİLENECEKTİ

TOGG, 2022 yılında satışa çıkacak olan yerli otomobille ilgili şimdiden tanıtım çalışmalarına başladı. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, geçtiğimiz haftalarda Las Vegas'ta gerçekleşen Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılmış ve katılımcılara yerli otomobilden bahsetmişti.

24-27 Şubat tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinte düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'ne de katılma planları yapan TOGG, ayrıca yerli otomobili Barselona'ya götürüp etkinlikte sergileyecekti.

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