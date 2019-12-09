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Yeşil ve gri pasaportlara sınırlama getirildi

Yeşil ve gri pasaportlarla Avrupa'daki ülkelere vizesiz seyahat edebilenler, yeni yıldan itibaren seyahatlerinden önce izin almak zorunda kalacaklar.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 13:54..
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Yeşil ve gri pasaportlara sınırlama getirildi

Yeşil ve gri pasaporta sahip olan vatandaşlar için vizesiz seyahat etme kısıtlaması getirildi.

Bundan böyle, Avrupa seyahati için vizeden muaf tutulan kişiler de seyahatleri öncesinde ilgili ülkeye giriş izni almaları gerekecek.

Yapılan kayıt işlemi sırasında yolcuların, giriş izni alabilmek için belirli bir miktar harç bedeli ödemeleri de gerekiyor.

GEREKÇE SALGIN VE YASADIŞI GÖÇTEN KORUNMAK

18 yaş altı ve 70 yaş üzeri yolcular, ilgili harç bedelinden muaf tutulacak. Uygulama ile yeşil ve gri pasaport sahibi Türkiye vatandaşlarının vize muafiyet hakları saklı tutulurken, Avrupa'ya girişlerde seyahat izni almaları zorunlu koşuluyor. Yeni yürürlüğe giren yasanın öncelikli amacının güvenlik olduğunu beyan eden Avrupa Parlementosu; sınır kontrolünün sağlanması, salgın tehlikesi, yasadışı göç, güvenlik tehdidi ve kendi ülke vatandaşlarını korumak gibi gerekçelerle böyle bir kararı aldığını bildirdi.

Yeşil ve gri pasaportlara sınırlama getirildi

ÖN KONTROLDEN GEÇİRİLECEK

Yeşil ve gri pasaporta sahip Türkiye vatandaşlarının Avrupa'ya giriş izni başvurusunda bulunması 2020 itibariyle geçerli olacak. Ancak her başvuru sahibi yolcunun sunmuş olduğu evraklar koşulsuz kabul edilmeyecek ve ön kontrolden geçecek. Herhangi bir göç durumu ya da güvenlik tehditi unsuru ile karşılaşılması halinde başvurular geri çevrilip, Avrupa'ya giriş izni başvuruları reddedilebilecek.

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