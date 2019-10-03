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Yetimler için bisikletlerini çürütmediler

Çankırı Genç İHH, şehirde farkındalık oluşturmak için “Çürümesin” sloganıyla bir proje başlattı.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 17:14..
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Çeyrek asrı aşkın bir süredir gerçekleştirdiği projelerle Türkiye ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca yetime umut olan İHH İnsani Yardım Vakfı, bazen yetimleri ziyaret ediyor, yardımlar yapıyor, yetimhaneler açıyor; bazen de çalışmaları yerinde denetliyor ve yetim ve muhtaç çocukları sevindirip ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yetimler için bisikletlerini çürütmediler

ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Bu kapsamda vakfın gençlik oluşumu Genç İHH da gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle hayırseverlerle muhtaçlar arasında köprü vazifesi üstleniyor. Son olarak yazılan iyilik hikayelerine bir yenisi de Çankırı’da eklendi. Çankırı Genç İHH gönüllüleri, farkındalık oluşturmak amacıyla şehirde kullanılmayan bisikletlerin geri dönüşümünü sağlayarak yetim ve muhtaç çocukların yüzünü güldürdü.

“Çürümesin” sloganıyla başlattıkları projeyle gönüllü gençler, önce tüm Çankırı halkına “Kullanmadığınız, bozulmuş bisikletlerinize talibiz.” dediler ardından da bisikletleri teker teker evlerden topladılar. 18 bisikleti tamir eden gönüllüler, yeni 5 bisikletle birlikte emanetleri yetim ve muhtaç çocuklara hediye etti. Ardından da kıyasıya bir yarış başladı.

Yetimler için bisikletlerini çürütmediler

"HAREKETE GEÇTİK"

Yetim ve diğer çocuklarla yapılan yarışın ardından konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Çankırı Genç İHH Sorumlusu Lokman Kale, projenin gelişimini özetleyerek, “Kardeşlerimize bisiklet ulaştırabilmek için çıktığımız bu yolculukta, 18 adet bisiklet tamir edildi, onarıldı. Daha iyi bir hale getirilip kardeşlerimize teslim edildi. Bunun yanı sıra 5 adet sağlam yeni bisikletimiz de kardeşlerimize teslim edildi. Projeye burada kullanmadığımız bir bisikletin tamiratıyla başladık. Burada yaşayan yetim bir kardeşimize verdik. Onun mutlu olması sonrasında ‘Bunu daha da nasıl büyütebiliriz?’ diye düşünüp bu yolculuğa başladık ve hamd olsun bugüne ulaştık.” dedi.

Yetimler için bisikletlerini çürütmediler

"SİZ BU SEVİNCİ YAVRULARIMA YAŞATTINIZ YA"

Bisikletlerin teslim edilmesinin ardından iki yetim çocuk annesinin Genç İHH’ya gönderdiği bir mesaj, projeyi üstlenen gençleri duygulandırdı.

Akşam geç saatlere kadar bisikletleriyle oynayan yetimlerin annesi şöyle yazıyordu mesajında: “Çocuklarım bisikletleriyle hala dışarıda keyifli keyifli oynuyorlar. Bu sevinci benim yavrularıma yaşattınız ya size ne desem azdır. Allah sizden razı olsun.” dedi.

Yetimler için bisikletlerini çürütmediler

Yetimler için bisikletlerini çürütmediler

Yetimler için bisikletlerini çürütmediler

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