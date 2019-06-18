taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8379
Euro
6.5325
Altın
1345.53
Borsa
93291.54
Gram Altın
252.588

Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı kendisi yıktı

Rize'de kaçak yapılara yıkım kararı çıkan yerlerden birinde yapı sahibi, yıkım ekiplerini beklemedi.

DHA | 18.06.2019 - 11:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Fırtına Vadisi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkım işlemi sürüyor.

Şenyuva köyünde restoran olarak kullanılan, Mansur Engin'in sahibi olduğu ahşap yapı için de yıkım kararı alındı. Engin, yıkım ekiplerini beklemeden, akrabaları ve komşularının yardımıyla kaçak yapıyı yıktı.

Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı kendisi yıktı

Ahşap yapıyı 2017 yılının başında inşa ettiğini, 'İmar Barışı' düzenlemesi için başvuru yaparak ödemesini gerçekleştirdiğini söyleyen Engin, yapının kaçak olmadığını savundu. Mansur Engin, ayrıca 'İmar Barışı' başvurusunun iptal edildiğini söyledi.

"YIKIM İŞİNE YARDIM EDİYORUZ"

Yıkıma yardım eden Mansur Engin'in ablası Firdevs Ergüner (71) ise babasının tapulu arazisine işletme kurduklarını belirterek, "Kardeşim burayı yapmak için masraf etti, borca girdi. Şimdi sökülmesi içinde bir daha para harcamasın, diye komşuları ve eş dost birlik olduk, yıkım işine yardım ediyoruz." dedi.

Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı kendisi yıktı

Mansur Engin'in akrabası Sabiha Karayalçın da "Doğaya uyumlu olabilmesi için tüm imkanlarımızı kullandık. Çivili tahta yerine geçme tahta yaparak, daha orijinal bir yapıyı kurduk. 2017 yılında inşaat çalışmalarımızı tamamlayarak bir süredir burada hizmetimize devam ediyorduk. 31 Aralık 2017 öncesi yapılan bir yapı olduğu için 'İmar Barışı'na başvurduk. Gerekli ödemeyi de yaptık. Şimdi başvurumuz iptal edildi, paramızı bile iade etmediler." diye konuştu.

Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı kendisi yıktı

Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı kendisi yıktı

Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı kendisi yıktı

Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı kendisi yıktı

Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı kendisi yıktı

Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı kendisi yıktı

Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı kendisi yıktı

Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı kendisi yıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

474
Mursi'nin cenazesi defnedildi

Mursi'nin cenazesi defnedildi

157
Lazkiye Plajı'nda eğlenen Suriyeliler

Lazkiye Plajı'nda eğlenen Suriyeliler

270
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul açıklaması

643
İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

İsrail, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini izliyor

68
Gaziantep, Sneijder'i istiyor

Gaziantep, Sneijder'i istiyor

23
Lufthansa çalışanları greve gidiyor

Lufthansa çalışanları greve gidiyor

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir