Bursa'da annesi yanında olduğu sırada sokakta bisiklete binen küçük kız, aniden yokuşa doğru yöneldi.

Bisiklet bir anda hızlanmaya başladı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KURTARDI

Bunun üzerine bisiklete yetişmeye çalışan annenin yüreği, ağzına geldi. Dört yol ağzının bulunduğu kavşağa doğru hızla ilerleyen bisikleti yakalamak için koşan ancak yetişemeyen annenin imdadına bir servis şoförü yetişti.

Yokuş aşağı hızlıca giden minik kızın annesi şoka girdi ViDEO

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Minibüsü olduğu yere park eden servis şoförü, küçük kızı hızlanan bisikletin üzerinden aldı. Soluk soluğa kızının yanına giden anne, büyük şok yaşadı.

"BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ"

Minik kızın hayatını kurtaran Şeref Özdemir, “Minibüsü garaja çekecektim. Çocuğu görmedim. Okulun önünden bir kadının, bayır aşağı koştuğunu görünce çocuğu önünde fark ettim. El frenini çektiğim gibi kızı kurtarmak için hamle yaptım. Çok şükür bir kaza yaşanmadan olayı atlattık. O an dört yol ağzından hiçbir aracın geçmemiş olması da büyük bir faciyı önledi. Anne ve kızı, çok büyük şoktaydı. Kız ağlamıyordu. Kütle gibi kucağıma düştü. Annesi bile 2-3 gün sonra teşekküre geldi.” dedi.