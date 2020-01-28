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Yolcu kılığına girip, sürücülere ceza kesti

Adana’da toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde polis yolcu olarak toplu taşıma araçlarına bindi. Şoförlerin ihlallerini gözlemleyen ekipler, 175 şoföre cezai işlem uyguladı.

İHA | 28.01.2020 - 12:57..
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Adana’da toplu taşıma araçlarına yönelik İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş‘ın talimatları ile trafik birimlerince 80 noktada trafik denetimi yapıldı.

ŞOFÖRLERE UYARI

Toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetli olarak yolcu görünümünde binen trafik polisleri, araç şoförlerinin taşıma hizmeti sırasında trafik kurallarına aykırı davranışlarını tespit ederek gerekli uyarılarda bulundu.

Polis yolcu kılığına girip şoförlere ceza kesti İZLE

80 UYGULAMA NOKTASINDA DENETİM

Ayrıca, sivil trafik görevlilerince toplu taşıma araç şoförlerinin emniyet kemeri, cep telefonu ile görüşmek, kırmızı ışık ihlali, fazla yolcu, indirme bindirme kurallarına uymamak gibi ihlallerini 80 uygulama noktasındaki polis ekiplerine bildirilerek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden cezai işlemler uyguladı.

Yolcu kılığına girip, sürücülere ceza kesti

175 ŞOFÖRE CEZA

Denetimlerde; 973 toplu taşıma araç şoförü kontrol edilirken, Karayolları Trafik Kanununca eksiklikleri görülen 175 şoföre cezai işlem uygulandı. 7 araç Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi ve 1 şoförün ehliyetine geçici süre el konuldu.

Yolcu kılığına girip, sürücülere ceza kesti

Yolcu kılığına girip, sürücülere ceza kesti

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