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Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Seyir halindeki otomobilin yolcu taşıyan minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA | 22.05.2019 - 21:58..
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Kırıkkale’de D-200 karayolu Yukarı Mahmutlar köyü mevkisinde kaza meydana geldi.

Hikmet Kaya idaresindeki otomobil, seyir halindeki Ahmet Yalçınkaya’nın kullandığı yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Şadiye Nur Yığın (25), Selda Yüksekkok (24), Abidin Saygılı (67), Nafize Işıklı (65) ve Ümran Uludağ’a (20) olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Daha sonra ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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