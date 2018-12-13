Zonguldak'ın yüksek kesimlerine dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren ve bu sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışının ardından karayollarında buzlanma meydana geldi.

Yollar buz tuttu: Araçlar yolda kaldı VİDEO

YOL BUZLANINCA MAHSUR KALDILAR

Zonguldak-İstanbul karayolu Terziler köyü istikametindeki rampada buzlanma dolayısıyla araçlar yollarda mahsur kaldı.

Yük taşıyan tırların yolda kalması nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, Zonguldak istikametinden gelen araçlar da uzun kuyruklar oluşturdu.





TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Yaklaşık bir kilometrelik kuyruğun ardından vatandaşlar tuzlama çalışması için karayolları ekiplerini bekledi.Trafik polisleri de kış lastiği de bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı.

Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi. Yolda kalan tır sürücüleri otomobillerin sürücülerine yardım etti.

Yaklaşık yarım saatlik bekleyişin ardından karayolları ekipleri bölgeye gelerek tuzlama çalışmasına başladı. Yolun açılmasının ardından sürücüler yollarına devam etti.



