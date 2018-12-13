taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.30905
Euro
6.0496
Altın
1242.07
Borsa
91099.19
Gram Altın
214.375

Yollar buz tuttu: Araçlar yolda kaldı

Zonguldak'ta kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi. Karayolunda mahsur kalan sürücüler, tuzlama çalışması yapıldıktan sonra yola devam etti.

İHA | 13.12.2018 - 12:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Zonguldak'ın yüksek kesimlerine dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren ve bu sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışının ardından karayollarında buzlanma meydana geldi.

Yollar buz tuttu: Araçlar yolda kaldı VİDEO

YOL BUZLANINCA MAHSUR KALDILAR

Zonguldak-İstanbul karayolu Terziler köyü istikametindeki rampada buzlanma dolayısıyla araçlar yollarda mahsur kaldı.

Yük taşıyan tırların yolda kalması nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, Zonguldak istikametinden gelen araçlar da uzun kuyruklar oluşturdu.

Yollar buz tuttu: Araçlar yolda kaldı


TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Yaklaşık bir kilometrelik kuyruğun ardından vatandaşlar tuzlama çalışması için karayolları ekiplerini bekledi.Trafik polisleri de kış lastiği de bulunmadığı için yolda patinaj çeken araçları iterek yolun açılmasını sağladı.

Bazı araçlar buzlu yolda kayarak durabildi. Yolda kalan tır sürücüleri otomobillerin sürücülerine yardım etti.

Yaklaşık yarım saatlik bekleyişin ardından karayolları ekipleri bölgeye gelerek tuzlama çalışmasına başladı. Yolun açılmasının ardından sürücüler yollarına devam etti.

Yollar buz tuttu: Araçlar yolda kaldı

Yollar buz tuttu: Araçlar yolda kaldı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

310
Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

135
6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

12
Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

112
Oktay Kaynarca konferansa katıldı

Oktay Kaynarca konferansa katıldı

22
Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

52
Angelina Jolie’ye benzemeye çalışan İranlı

Angelina Jolie’ye benzemeye çalışan İranlı

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir