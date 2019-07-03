Yozgat’ta fabrikada silahlı kavga

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde bir plastik fabrikasında fabrika sahipleri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada açılan ateş sonucunda M.Y., M.A.Y., H.Y., Y.Y. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan M.A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma ekipleri de inceleme başlattı.









