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Yozgat’ta fabrikada silahlı kavga

Kardeşler ve yeğenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İHA | 03.07.2019 - 16:02..
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Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde bir plastik fabrikasında fabrika sahipleri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada açılan ateş sonucunda M.Y., M.A.Y., H.Y., Y.Y. ve M.Y. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan M.A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma ekipleri de inceleme başlattı.

Yozgat’ta fabrikada silahlı kavga

Yozgat’ta fabrikada silahlı kavga

Yozgat’ta fabrikada silahlı kavga

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