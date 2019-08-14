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YPG, Suriye sınırındaki petrolleri ateşe verdi

Terör örgütü YPG, provokasyonu sürdürürken Suriye sınırındaki petrolleri yaktı.

İHA | 14.08.2019 - 20:19..
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Geçtiğimiz aylarda da çiftçilerin tarlalarını ateşe veren terör örgütü YPG, harekat öncesi provokasyonu sürdürüyor

PETROL HATTINDA YANGIN ÇIKARDI

Türkiye’nin kararlı tutumunun ardından sınır boyunda hendek kazmayı sürdüren YPG sınır hattında bulunan ve işgal ettiği petrol hattında yangın çıkardı. Fırat’ın doğusunda bulunan petrol sahalarının yüzde 70’i terör örgütü YPG işgalinde olurken terör örgütü kendisine ait olmayan sahaları da ateşe vermeye başladı.

Ateşe verilen petrol hattı Mardin Nusaybin yolundan görüntülendi.

YPG, Suriye sınırındaki petrolleri ateşe verdi

YPG, Suriye sınırındaki petrolleri ateşe verdi

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