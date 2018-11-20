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YPG/PKK Haseke'de protestoculara ateş açtı

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke ilinin Irak sınırındaki Şeddadi ilçesinde gösteri düzenleyen halka ateş açtı.

AA | 20.11.2018 - 11:40..
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Terör örgütü YPG/PKKHaseke ilinin Irak sınırındaki Şeddadi ilçesinde gösteri düzenleyen halka ateş açtı.

ATEŞ AÇTILAR

Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şeddadi'de terör örgütü YPG/PKK'nın, baskı ve yüksek vergi dayatmasına karşı üç gün önce başlatılan protestolarda dün gece halkın üzerine havan atmasının ardından gösteriler şiddetlendi.

Olayların bastırılmasında ABD'nin destek verdiği müttefiki YPG/PKK göstericilere ağır silahlarla ateş açtı. Göstericiler arasında yaralananlar olduğu bildirildi.

YPG/PKK KARŞITI GÖSTERİLER

Örgütün giriş ve çıkışları kapattığı ilçede, şimdilik sükunet hakim.

Şeddadi, Suriye'nin Irak sınırında, Haseke ve Deyrizor illerinin kesişiminde yer alıyor. Her iki ilde de sıklıkla YPG/PKK karşıtı gösteriler düzenleniyor.

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