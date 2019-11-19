YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, katıldığı bir radyo programında Türkiye'nin Kıbrıs'ta soykırım yaptığını söyledi.

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Aras Bulut İynemli, Süleyman Soylu'ya cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Çukur dizisi için 'Lanet bir dizi' çıkışına dizinin başrolü Aras Bulut İynemli 'Bu bir hikaye' dedi.