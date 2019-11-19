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YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

AA | 19.11.2019 - 17:35..
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YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinden saldırılarını sürdürüyor.

Teröristler, Tel Rıfat'ta yuvalandıkları Minnağ beldesinden, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezine 8 top mermili saldırı düzenledi.

YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ, 13 SİVİL YARALANDI

Top mermilerinin yanı sıra Katyuşa roketlerinin de atıldığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzileri obüs atışlarıyla hedef alarak saldırıya karşılık verdi.

Terör örgütü YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı İZLE

YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

YERLEŞİM YERLERİ HEDEF ALINIYOR

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor. Rusya, Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan çıkartmayı taahhüt etmişti.

YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı

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