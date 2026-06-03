YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürüyor.

Aylardır gündemde olan davada karar çıktı, Özgür Özel ve ekibi görevden alındı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesini kabul etmeyen Özel ve ekibi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurmuştu.

YSK KARAR İÇİN TOPLANDI

CHP, mutlak butlan kararı sonrası geçtiğimiz haftalarda başvurusunu yaptı.

CHP'nin itirazı sonrası YSK'nın gerçekleştirdiği toplantıdan da karar çıkmıştı.

CHP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Yapılan toplantının ardından YSK, CHP’nin mutlak butlan itirazını reddetmişti.

Bugün ise bu kararın gerekçesi, YSK tarafından açıklandı.

Açıklamada şöyle denildi;

"YSK TEMYİZ MERCİİ DEĞİL"

"Mahkeme kararını Yargıtay inceler, YSK temyiz mercii değildir. İddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur. Mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenmesi mümkün değildir."

"YSK'YA BAŞVURACAĞIZ" DEMİŞTİ

Özel, parti binasında kameralar karşısına geçerek mutlak butlan kararı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracaklarını açıklamıştı.

"EN ACİL EN HIZLI ŞEKİLDE ELE ALINSIN"

“Yarın YSK'ya başvuracağız. Başvurularımızın en acil en hızlı şekilde ele alınarak, YSK'nın kendisine münhasıran tanımlanan sorumluluk alanına sahip çıkmasını bekliyoruz.”

Özgür Özel: CHP'yi bırakmak yok, mücadele var

Özel'den 'butlan' sonrası Silivri'ye ilk ziyaret: İmamoğlu ile 3 saat görüştü