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YSK'nın gerekçeli kararından detaylar

YSK'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararında "iptal" yönünde oy kullanan üyelerin gerekçeleri de açıklandı.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 23:18..
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YSK'nın gerekçeli kararından detaylar

Günlerdir beklenen YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklandı. 250 sayfalık evrakın 15 sayfalık bölümünde seçimin neden iptal edildiğine dair vurgular yer alırken, olumlu ve olumsuz yönde oy kullanan üyelerin görüşlerine de yayınlandı.

SAYIM DÖKÜM CETVELLERİ

Gerekçeli kararda seçimin tekrar edilmesi yönünde oy kullanan hakimlerin, karara sebeplerine ilişkin pek çok madde sıralandı. İçlerinden en çok dikkat çekenleri de özellikle sandıklarda gerçekleştirilen kanun ve nizama aykırı işlemler oldu.

18 sandıkta sayım döküm cetvelinin bulunmadığını belirterek seçimlere itiraz edilmesi yönünde oy beyan eden üyeler, aynı zamanda 90 sandıkta sayım döküm cetvelinin imzasız olması gerekçesiyle rakamlarda usulsüzlük olduğunu belirtti.

YOK HÜKMÜNDEKİ 108 SANDIK

Bununla birlikte İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281 olarak belirtildi.

GEREKÇELİ KARAR İÇİN TIKLAYIN

KANUNA AYKIRI SANDIK BAŞKANLARI

Seçimlerin yenilenmesine gerekçe olarak gösterilen bir diğer unsur da sandık başkanlarının kanuna aykırı bulunuşu oldu. Kamu görevlisi olması gereken sandık başkanlarının 754'ünün kamu dışından atandığı belirtilirken, 6 sandık başkanının da KHK'lı olduğu tespit edildi.

Gerekçeli kararda seçimin yenilenmesi yönünde öne çıkan en önemli unsurlar sandık döküm cetvelleri ve kanuna aykırı atanan sandık başkanları oldu.

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