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Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, araçların ve evlerin karla kaplandığı ilçede, belediye ekipleri ana caddelerde yolları açık tutmaya çalışıyor.

AA | 31.12.2018 - 20:48..
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Yağışın gün boyu devam ettiği ilçede kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Cadde ve sokaklarda biriken kar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Araç trafiğinin güçlükle sağlandığı ilçede, belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için karla mücadele çalışması yürüttü.

İlçede yoğun kar nedeniyle tüm uçak seferleri iptal edildi.

Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı

HAVALİMANINDA KARLA MÜCADELE

Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın pisti, havalimanı karla mücadele ekiplerince temizlenip, acil inişler de göz önüne alınarak her an kullanıma hazır halde tutuluyor.

Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı

Ekipler, Devlet Hava Meydanları İşletme Müdürlüğünce gönderilen tam donanımlı iş makineleri yardımıyla 24 saat aralıksız çalışarak biriken karları temizliyor.

Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı

Havalimanı Müdürü Sezgin Değirmenci, çalışmalarla ilgili bölgede devam eden yoğun kar nedeniyle personelin dün geceden beri 5 kar küreme, 3 rotatif kar atma, 2 greyderle aralıksız karla mücadele çalışması yürüttüğünü söyledi.

Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı

Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı

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