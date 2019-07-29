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Yunan Başbakanı Miçotakis: Kıbrıs'ta Türk işgali son bulsun

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, geleneksel ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a yaptı. Miçotakis Rum tarafında yaptığı açıklamalar ile yine Türk düşmanlığı aşıladı.

Haber Merkezi | 29.07.2019 - 16:33..
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Yunanistan'da seçimlerle hükümetler değişiyor, Başbakanlar yenileniyor ancak Türk düşmanlığı kim gelirse gelsin dillerden eksilmiyor. Yeni seçilen Başbakan Kiriakos Miçotakis ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a gerçekleştirdi.

Miçotaksi adanın Rum tarafında Türk düşmanlığı içeren ifadeler kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ TÜRK İŞGALİNİN SON BULMASI"

Yunan Başbakan geçmişte yaşanan Rum çetelerinin Türklere yönelik katliamlarını yok sayarak adanın Türk işgali altında bulunduğunu ifade etti.

Yunan Başbakanı Miçotakis: Kıbrıs'ta Türk işgali son bulsun

Kıbrıs sorununa ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Anastasiadis arasında planlanan görüşmeden dolayı 'ihtiyatlı iyimserlik' duyduğunu belirten Miçotakis, 'Türk işgalinin son bulmasının ilk öncelikleri olduğu ve çağ dışı garantiler sisteminin çözümle birlikte kaldırılması gerektiği' açıklamasında bulundu.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI MESAJI

Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis benzer bir açıklamayı da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için yayınladığı mesajda dile getirmişti.

Yunan Başbakanı Miçotakis: Kıbrıs'ta Türk işgali son bulsun

Başbakan Miçotakis, 1974 Barış Harekatına ilişkin, KKTC'nin bulunduğu kısımdan kan akan bir harita paylaşırken, mesaj olarak da "45 yıl önceki işgal sırasında, mağdurları ve Kıbrıslı kurbanları unutmadık. Daima Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullanmıştı.

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