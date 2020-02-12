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Yunan hükümeti haftada 200 göçmeni geri gönderecek

Yunan Göç ve İltica Bakanı, haftada 200 göçmenin geri gönderilmesinin hedeflendiği açıkladı.

AA | 12.02.2020 - 15:48..
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Yunanistan'ın Ege adalarında kurulması planlanan yeni kapalı kampların inşasına, mart ayı içinde başlayacak.

Yapılacak kampların toplam kapasitesinin 20 bin kişilik olacağı, iltica işlemlerinin hızlandırılmasıyla haftada 200 göçmenin geri gönderilmesinin hedeflendiği açıklandı.

"5 ADADA KAPALI KAMP İNŞASI BAŞLAYACAK"

Bir Yunan radyosuna konuşan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, ''Mart ayı içinde Doğu Ege'deki 5 adada, kapalı kamp inşası başlayacak. Yaz aylarında ise kamplar hazır durumda olacak.'' ifadelerini kullandı.

Yeni kurulacak kamplarda göçmenlerin giriş çıkışlarının sınırlanacağını anlatan Mitarakis, çıkışların, gündüzleri belli kurallara bağlı olarak mümkün olacağını ve geceleri kampların kapanacağını söyledi.

TOPLAM KAPASİTE 20 BİN KİŞİ

Toplam 20 bin kişilik kapasitesi olacağı ve iltica işlemlerinin 90 gün içinde tamamlanmasının amaçlandığını kaydeden Mitarakis, ''Kapalı kampların kurulması dışında hükümet, iltica işlemlerini hızlandırarak haftada 200 göçmeni geri göndermeyi hedefliyor. Türkiye, iadeler konusunda şu an için tam bir iş birliği yapıyor.'' dedi.

YUNANİSTANDA 70 BİN GÖÇMEN VAR

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2019'da Yunanistan'a giriş yapan göçmen sayısını 74 bin 613 olarak açıklamıştı.

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