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Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Türkiye'den korkuyor

Türkiye'nin son dönemde enerji koridorunda yaşadığı problemler nedeniyle bir iyi bir kötü olduğu Yunanistan, TSK'nın zırhlı birliklerinin ezici gücünü hayranlıkla takip ediyor.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 17:14..
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Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Türkiye'den korkuyor

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Yunanistan'ın PRO News gazetesinde, Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türkiye raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda; Yunan ordusunun, olası bir savaş durumunda, Türkiye'ye karşı nasıl bir hezimete uğrayacağı ele alındı.

ZIRHLI BİRLİKLERDEN EZİCİ BAŞARI

Yunan Kara Kuvvetleri'nin raporunda yer alan temel madde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı zırhlı birliklerinin ezici bir üstünlük ile Yunan ordusuna karşı üstün gelmesi unsuru oldu.

Gerek teknolojik olarak gerekse donanımsal açıdan Leopard tanklarının başarısının ele alındığı yazıda; Yunan anti tank ve zırh delici füzelerinin bir işe yarayamayacağı, zira son modernizasyonlar ile tankların oldukça sağlam bir yapı kazandığına değinildi.

MERİÇ'İ GÖREMEZLER

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın raporundaki en dikkat çekici detay ise Türklerin ezici bir üstünlük ile savaşın galibi olacağı kısmı oldu. Bu kısımda Yunan ordusu için Meriç civarından pek çok Türk zırhlısının aktif koruma sistemleri sayesinde sıkıntısız galip geleceğini, anti tank füzelerinin yüzde 70-80 oranında başarısız olacağını vurgulandı.

Haberde; Türk zırhlı birliklerinin başarısı hakkında Suriye ve Afrin'deki faaliyetler örneklenirken, Leopard ve M 60T tanklarının sağlamlığına dikkat çekildi.


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