Yunanistan'a giden Türk turist sayısı arttı

Türkiye’den Yunanistan’a giden Türk vatandaşlarının sayısında yılın ilk yarısında önemli bir artış yaşandı. Yunanistan'a giden Türkler artık karayolunu daha çok tercih ediyor.

KARAYOLUYLA GELEN TURİST SAYISI 300 BİN

Yunan gazete Xanthi news'in haberine göre geçen yılın ilk 6 aylık döneminde Yunanistan’a karayoluyla gelen Türk turist sayısı 289 bin 421'di.

Bu yılın ilk yarısında ise yüzde 0,76’lık bir artışla bu rakam 291 bin 635’e ulaştı.

Öte yandan Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na feribot seferlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

VİZE ÜCRETİ 70 EURO

Yunanistan'ın Rodos, Sömbeki (Simi), İstanköy (Kos), Sisam (Samos), Sakız adaları için 7 iş günü önceden başvuru yapan Türk vatandaşları, 70 euro (480 Türk lirası), 0-12 yaş arası 20 euro karşılığında internet üzerinden işlemle kapı vizesi alabiliyor.

Midilli seferlerinde tatil yoğunluğu VİDEO