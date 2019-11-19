taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7371
Euro
6.358
Altın
1472.4
Borsa
106846.18
Gram Altın
271.561
Bitcoin
46801.82

Yunanistan'da kamp dışındaki göçmenlerin yaşam mücadelesi

Kampta kalan 30 yaşındaki Afganistanlı göçmen, "Bize yemek verilmiyor. Yemek ihtiyacımızı, şehrin merkezinde bulunan evsizlere yemek dağıtan bir kilisede karşılıyoruz" dedi.

AA | 19.11.2019 - 09:05..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleona göçmen kampı dışında çadırlarda yaşayan yaklaşık 18 göçmen aile; yemek, su ve elektrik imkanlarından yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

YEMEK BULAMIYORLAR

İki aydır Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleona kampı dışında çadırda yaşadığını söyleyen 30 yaşındaki Afganistanlı Muhammed Cevad, şartların çok kötü ve en büyük sıkıntılarının ise yemek bulamama olduğunu söyledi.

Yunanistan'da kamp dışındaki göçmenlerin yaşam mücadelesi

"KİLİSE KARŞILIYOR"

Cevad, bazı ailelerin 4 aydır kamp dışında çadırlarda yaşadığını belirterek, "Burada sadece kampta kalanlara yemek veriliyor, bize yemek verilmiyor. Yemek ihtiyacımızı, şehrin merkezinde bulunan evsizlere yemek dağıtan bir kilisede karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da kamp dışındaki göçmenlerin yaşam mücadelesi

"BEKLEMEMİZ GEREKTİĞİ SÖYLENİYOR"

Geçen hafta yağan şiddetli yağmurun ardından bir yetkilinin kendilerini ziyaret ettiğini anlatan Cevad, "Bize sürekli beklememiz gerektiği söyleniyor. Yetkiliye, 'kampta 18 aile için yer olduğunu, neden hala dışarıda kaldığımızı' sorduk. Kimse net bir cevap vermiyor sadece beklememiz gerektiği söyleniyor." diye konuştu.

Yunanistan'da kamp dışındaki göçmenlerin yaşam mücadelesi

EZİLME TEHLİKESİ DE YAŞIYORLAR

Irkçılığa ve Faşist Tehdite Karşı Hareket (KEERFA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ailelerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekilerek, "Bu insanlar kampta yaşamak istiyor, çadırlarda değil. Hükümet ve Atina Belediyesi, derhal bu soruna çözüm bulsun. Bu insanlar, her gün yoldan geçen araçlar tarafından ezilme tehlikesi yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'da kamp dışındaki göçmenlerin yaşam mücadelesi

Yunanistan'da kamp dışındaki göçmenlerin yaşam mücadelesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

145
Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

16
İzmir'de bir kişi tartıştığı annesini 11 kez bıçakladı

İzmir'de bir kişi tartıştığı annesini 11 kez bıçakladı

23
EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

15
Büyük kentler için ölümcül hava kirliliği uyarısı

Büyük kentler için ölümcül hava kirliliği uyarısı

12
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yeni operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yeni operasyon

33
Alkollü sürücü araç kullanırken canlı yayın yaptı

Alkollü sürücü araç kullanırken canlı yayın yaptı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir