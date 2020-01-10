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Yunanistan 24 adet F-35 almak istiyor

Amerika'nın Türkiye'ye vermediği F-35'lere talip olan Yunanistan, bu uçakları alarak Türkiye'nin havacılık üstünlüğünü yok etme hedefinde

Haber Merkezi | 10.01.2020 - 20:23..
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Yunanistan 24 adet F-35 almak istiyor

Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemleri S-400'leri alması üzerine Amerika, F-35 konusunda ambargo kararı almıştı.

Amerika bu süreçte,  F-35'leri Türkiye'ye teslim etmeme kararı almıştı.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede gözünü Türkiye'ye verilmeyen F-35'lere dikmişti.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos “Yunanistan’ın kırmızı çizgilerinin aşması durumunda Türkiye’ye dinamik bir cevap vereceklerini” dile getirdi.

ABD'YE F-35 TALEBİNDE BULUNDUK

Yunan SKAI televizyon kanalına demeç veren Panayotopulos ülkesinin silahlanmaya yapacağı yatırımlarla ilgili olarak ise “Bizim tarafımızdan F-35 filosu satın alınması talebi iletildi. Müzakerelerin başlaması gerekir. İzlenmesi gereken bir süreç var ve müzakerelerin çok yakında başlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanarak Yunanistan’ın F-35 savaş uçaklarını 2024 sonrası almaya başlayacağı iddiasında bulundu.

24 ADET F-35 ALACAĞIZ

Yaklaşık 24 adet F-35 savaş uçağı almayı planladıklarını ifade eden Panayotopulos “Bu uçaklar altyapılarıyla birlikte 3 milyar euroya mal olacak. Müzakereler tamamlandığında, savaş uçağı filosuyla ilgili ödeme şekli ve teslimat konusunda detaylı bilgiye sahip olacağız” şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'NİN HAVACILIK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ELE GEÇİRMEK"

Yunanistan’ın yaklaşık 84 adet F-16 savaş uçağının sürümünü güncelledikten sonra F-35 satın alımına geçeceğini dile getiren Yunan Bakan “Türkiye bu uçakların alımının dışında bırakılacak. Mirage filosunu da tamamlamış olacağız. Ve zamanla havacılık düzeyinde üstünlüğü ele geçirmekten bahsedebiliriz. Bunlar bugünden yarına olmuyor, bir plan çerçevesinde yapılıyor” ifadelerini kullandı.

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