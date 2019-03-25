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Yunanlılardan başörtülü öğrencilere tepki

Yunanistan Ulusal Bağımsızlık Bayramı"nda başörtüsü ile geçit törenine katılan müslüman öğrenciler tehdit edildi.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 01:53..
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Yunanistan Ulusal Bağımsızlık Bayramı"nda başörtüsü ile geçit törenini geçen kız öğrenciler ırkçılığa ve tehditlere mağruz kaldılar.

NEREDESİN EY KOLOKOTRONİS

Müslüman öğrencilerin Yunan bayrağı taşıması, Yunanlılar tarafından nefret mesajları gelmesine sebep oldu. Gelen mesajlarda, Osmanlı Devleti'ne ilk ayaklanan ve İngiliz mandacılığını isteyen Yunanlardan olan Teodoros Kolokotronis'e çağrı yapıldı.

Mesajlarda '' Neredesin Kolokotronis? Gel de İslamcı örtüleriyle Yunan bayrağını taşıyan gençliği gör" denildi.

BUGÜN IRKÇILIĞI ZEHRİYLE KARŞILAŞIYORUZ

Yunanistan Milli Eğitim Bakanı, yapılan geçit töreninden sonra şunları söyledi:
"Tarihimizin en önemli olaylarından birini kutluyoruz. Avrupa ve uluslararası etkileri olan bir olay. İnsanların özgürlük ve eşitlik meselelerini gündeme getirdiği bir gerçektir. Bugün bir kez daha ırkçılığın zehiriyle karşı karşıya olan ve Cumhuriyetin baltaladığı Avrupa’nın mesajları hala güncel. ”

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