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Yusufeli Barajı'nda rekor

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük gövdeli barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın gövde beton çalışması yüzde 50 seviyeye ulaştı.

İHA | 01.11.2019 - 14:26..
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden 275 metre yüksekliğindeki Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Projesi gövde beton yüksekliği yüzde 50 seviyeye ulaştı.

2 YILDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Yusufeli Barajı'nda 14 ay önce başlatılan gövde beton döküm inşaatı, devam ediyor. Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü yüksek barajı olacak.

Yusufeli Barajı'nda 14 aylık çalışma rekor getirdi İZLE

YILLIK ENERJİ ÜRETİMİ 1 MİLYAR 888 MİLYON KİLOVATSAAT

275 metre gövde yüksekliği bulunan dev projenin 14 önce başlatılan gövde beton çalışması yarılandı. Bu zaman diliminde gerçekleştirilen çalışma kategorisinde rekor seviyeye ulaşmış oldu. 16 Ekim itibarıyla baraj için dökülen gövde beton miktarı 1.840.000 metreküp seviyesine ulaştı. Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.

Yusufeli Barajı'nda rekor

600 BİN KİŞİNİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANABİLECEK

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Yusufeli Barajı'nda rekor

Yusufeli Barajı'nda rekor

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