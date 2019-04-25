Zehra Çilingiroğlu: Ekranda yer almak istemiyorum

Zehra Çilingiroğlu, annesi Hülya Avşar'la gittiği Ayvalık tatilinden döndü. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Çilingiroğlu, Ayvalık'ta enerji toplayıp İstanbul'a döndüklerini söyledi.

"HATIRA OLSUN DİYE OYNADIM"

Üniversitede iç mimarlık okuyan Zehra Çilingiroğlu, gelecek planları hakkında konuştu. Çilingiroğlu, mesleğini çok sevdiğini söyleyip bir daha TV'lerde yer almak istemediğini belirtip, “Benim böyle bir durumum yok. Reklam filminde de annemle bir hatıra olsun istediğim için oynadım.” dedi.

"AŞK HAYATIM HAKKINDA KONUŞMAM"

Çilingiroğlu, yeni sevgilisinin konusu açılınca da “Bu konularla alakalı hiç konuşmadım, konuşmak da istemiyorum.” diye cevapladı.