Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2019 yılı konusu “yalan”

Günışığı Kitaplığı’nın düzenlediği, Bu yıl “Kararlılık” konusunda yazılmış öykülerin ödüllerini 20 Ekim’de düzenlenen 8. Zeynep Cemali Edebiyat Günü’nde sahiplerine takdim eden Zeynep Cemali Öykü Yarışması, 2019’da da, yine 6, 7 ve 8. Sınıflardan, bu kez “Yalan” konusunda öyküler bekliyor. Her yıl yoğun ilgi gören yarışmanın son başvuru tarihi 22 Mayıs 2019.

KILAVUZ CÜMLE ELBETTE CEMALİ’DEN

Her yıl olduğu gibi bu yılda temanın yanında bir de kılavuz cümlesi var yarışmanın. Bu kez Zeynep Cemali’nin “Ankaralı” kitabından şu cümle alıntılandı: “Güneş ışınlarıyla uyandığımda, o akşam olanları anımsamaya çalıştım”.

Bir de seçici kurul var elbet. Edebiyat dünyasının değerli isimlerinden oluşan seçici kurulda 2019’da, “Ayşe Sarısayın, Mine Söğüt, Murat Yalçın, Tolga Gümüşay” ve “Dr. Müren Beykan” var.

(2018 ödül töreninden)

ÖDÜL TÖRENİ 2019 SONBAHARDA

Her yıl Zeynep Cemali'nin roman ve öykü kitaplarından seçilen bir cümlenin kılavuzluk ettiği farklı bir temayı işleyen yarışmaya bugüne dek katılan binlerce genç, "kardeşlik", "hoşgörü", "arkadaşlık", "umut", "cesaret", "adalet", "dayanışma" ve "kararlılık" üzerine öyküler yazdı.

Ödüller de 2019 sonbaharında düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak. Sevilen edebiyatçıların ellerinden ödüllerini alan gençler, edebiyatın büyülü dünyasına sağlam bir adım atacaklar…

NOT: Bugüne dek Zeynep Cemali Öykü Yarışması kapsamında ödül almış öykülere, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Damla Karakuş

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