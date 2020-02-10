Zeynep Demirel'den Yade'ye sürpriz parti

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel, 2010 yılında Zeynep Sever ile hayatını birleştirdi.

Çiftin ilk kızları Yade 2014 yılında dünyaya geldi. Yade, 8 Şubat'ta 6 yaşına bastı.

Zeynep Sever Demirel, minik kızı için sürpriz bir kutlama organize etti.

"ABLALARIN EN GÜZELİ"

Anne Zeynep Demirel, Instagram sayfasında da "Ablaların en güzeli, en tatlısı, en seveceni... Ne yapıyorsan kardeşini hayata hazırlamak için yapıyorsun eminim... İyi ki senin gibi bir ablası var. Çünkü sayende epey dişli bir kişilik olacak. İyi ki doğdun benim huysuz şirinim, iyi kalpli meleğim, güzel prensesim. Beni anne yaptığın gün kutlu olsun. Seni çook çok çok seviyorum!" notunu paylaştı.

Volkan Demirel ise kızının yeni yaşını, "Canım kızım boncuğum. İyi ki doğmuşsun ve bizim kızımız olmuşsun" notu ile kutladı.