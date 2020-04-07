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Zeynep Sever Demirel: Volkan'la özel alanlarımız var

Koronavirüs salgını Volkan Demirel ve ailesini de eve hapsetti. Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, günlerini nasıl geçtiğini anlattı.

Haber Merkezi |
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Zeynep Sever Demirel: Volkan'la özel alanlarımız var

Volkan Demirel’in eşi 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, karantina günlerini evde geçiriyor.

Karantina günlerinde sıkılmadığını söyleyen Demirel, hayranlarının isteği üzerine sosyal medyadan onlara spor yaptırıyor. Böylece kendi formunu da koruyor.

Sosyal medyayı aktif kulanan Zeynep Sever Demirel, en son Instagram hesabından takipçilerinin sorularuna cevap verdi.

İşte Demirel'in açıklamalarından ara başlıklar:

* Kaç gündür evdesiniz?
12 Mart’ta eve kapandık. Sadece bir kere kedi ve köpeklerimi veterinere götürdüm.

* Kraliçe seçildiğinizde 19 yaşındayken kaç kiloydunuz?
O zamanlar 59 kiloydum.

* Peki ya şimdi?
Daha da zayıfım. 57 kiloyum.

"SABAH YOĞURT YERİM"

* Bugünlerde nasıl besleniyorsunuz?
Sabahları süzme yoğurt içine meyve karıştırıyorum, çiya tohumu ve yulafla yiyorum. Paketli ürünlerden her zaman uzak duruyorum. Hamilelik sonrasında kilo vermek için saat 17.00’den sonra hiçbir şey yememiştim.

BAKIM SIRLARI

* Cildinize uyguladığınız özel bir yöntem var mı?
Hem saçıma, hem de yüzüme Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Ayrıca cildime sofra tuzuyla peeling yapıyorum. Gül suyu da olmazsa olmazım. *

"VOLKAN ÇOCUKLARA BAKIYOR"

* Volkan Demirel de evde, 7/24 birlikte olmak zor mu?
Zor aslında. Çocuklarla bile bu kadar uzun süre vakit geçirmiyormuşum. Volkan ile kendimize özel alanlar ayırıyoruz. Ben kitap okurken, o çocuklarla ilgileniyor.

Enerjinizi ve güzelliğinizi neye borçlusunuz?
Beden frekansım yüksek olduğu zaman dış görünümüme de yansıyor. Klişe bir cevap ama doğru.

* Moraliniz bozulduğunda ya da sinirlendiğiniz ne zaman ne yaparsınız?
Çok duygusal bir insan olduğum için ağlarım.

"ORMAN HAYALİM VAR"

* Karantina bittiğinde ilk ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Ormana gidip yürüyüşe çıkmayı hayal ediyorum.

* Kızlarınıza vereceğiniz en önemli öğüt ne olur?
Her bilgiyi sorgulamayı öğrensinler. Hayvanları, doğayı ve insanları sevsinler isterim.

Zeynep Sever Demirel: Volkan'la özel alanlarımız var

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