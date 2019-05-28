Zipline nedir

Tekerlekli bir makaranın çelik halata bağlanmasıyla hızlanan zipline hattında, yaklaşık saatte 50-60 kilometre hıza ulaşabilirsiniz. Bu hız, zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır.

EN UZUN HAT GÜNEY AFRİKA'DA

Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır. Dünyanın en uzun, en yüksek ve en hızlı zipline'ı Güney Afrika'dadır. Yüksekliği 280 metre, uzunluğu 2 kilometre, en yüksek hızı saatte 160 kilometredir.

Türkiye'nin en büyük zipline parkuru, Antalya`nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'nda bulunuyor. Toplam 1 kilometrelik parkur, 4 ayrı hattan oluşuyor.

ZİPLİNE MODELLERİ

Zipline modelleri doğal veya yapay olarak alanınızın özelliklerine göre oluşturulabilir.

Doğal Zipline Hatları:

Mevcut ağaçlık alanınız içerisinde ağaç gövdelerine ahşap platformlar yerleştirilerek oluşturulan ağaçlar arasındaki mesafeye göre uzunluğun belirlendiği parkurlardır.

Yapay Zipline Hatları:

Ahşap veya metal direkler, sabit betonarme yapılar arasında oluşturulan parkurlardır.