Zonguldak'ta 5 katlı binada yangın

Devrek İlçe Öğretmenevi’nin yanındaki beş katlı bir apartmanda yangın meydana geldi. Birinci katta ikamet eden Uğur A.’nın buzdolabının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın apartmanı sardı.

Apartmanı saran dumanlar sebebiyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekipleri, Devrek Belediyesi itfaiyesi ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

3'Ü ÇOCUK 14 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışıldı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kalanların tamamı bulundukları yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. 3’si çocuk 14 kişi, ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangından etkilenen Leyla K. (30), Ömer K. (5), Zeynep (2), Merve D. (25), Hasan A. (71), Emine A. (68), Kübra Nur Y. (21), Kıvanç A. (11), Nimet K. (91), Tijen K. (60), Yasemin A. (38), Güneş D. (41), Uğur A. (38), Berna K. K. (20)’nin Devrek Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.

Öte yandan dumandan etkilenen sağlık ekipleri ve polis ekiplerine çevredeki vatandaşlar tarafından ayran verildi. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.