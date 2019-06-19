Zonguldak'ta araç sürücüsü fenalaşınca kaza yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kaza meydana geldi.

Otomobiliyle seyir halindeki Dursun D. aniden direksiyon başında rahatsızlanınca kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri otomobilde yangın çıkmaması için önlem alırken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.









