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Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Alaplı ilçesinde yaylada gezdikleri sırada çıktıkları kayalık alanda mahsur kalan 2'si kadın 6 kişi, yaklaşık 8 saat sonra kurtarıldı

AA | 25.08.2019 - 07:18..
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İlçeye bağlı Gümeli beldesi Bacaklı Yaylasına Ankara'dan gelen 12 kişilik kamp kurmasının ardından ekipten 2'si kadın 6 kişi, ormanlık alanda gezdikleri sırada havanın kararmasıyla kayalık alanda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve jandarma ekipleri, mahsur kalanlara seslerini duyurabilmek için belirli aralıklarla hoparlörlerden anons yaptı.

Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

8 SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDILAR

Ekipler, mahsur kalan kişilerle cep telefonuyla irtibata geçerek yol tarifiyle ormanlık alanda arama yaptı. Kayalık alandaki 6 kişi, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Ekipler, halat yardımıyla 6 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Kurtarılan 2'si kadın 6 kişi, ekiplerle kamp kurdukları alana geçmelerinin ardından sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

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