Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

İlçeye bağlı Gümeli beldesi Bacaklı Yaylasına Ankara'dan gelen 12 kişilik kamp kurmasının ardından ekipten 2'si kadın 6 kişi, ormanlık alanda gezdikleri sırada havanın kararmasıyla kayalık alanda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve jandarma ekipleri, mahsur kalanlara seslerini duyurabilmek için belirli aralıklarla hoparlörlerden anons yaptı.

8 SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDILAR

Ekipler, mahsur kalan kişilerle cep telefonuyla irtibata geçerek yol tarifiyle ormanlık alanda arama yaptı. Kayalık alandaki 6 kişi, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Ekipler, halat yardımıyla 6 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Kurtarılan 2'si kadın 6 kişi, ekiplerle kamp kurdukları alana geçmelerinin ardından sağlık ekiplerince kontrol edildi.