Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Kdz. Ereğli’ye bağlı Sücüllü köyü mevkiinde meydana gelen kazada Kazada 3 kişi yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOL KENARINA SAVRULDU

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.







