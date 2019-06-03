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Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Ereğli ilçesinde yaşanan olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet ile otomobil çarpıştı.

İHA | 03.06.2019 - 09:31..
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Kdz. Ereğli’ye bağlı Sücüllü köyü mevkiinde meydana gelen kazada Kazada 3 kişi yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOL KENARINA SAVRULDU

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

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