Plaka 01: Adana gezisi

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Hemen hemen her gün ilginç haberlerine şahit olup, şırdanını, bici bicisini konuştuğumuz Adana merakıma ortak olun; şehri birlikte daha yakından tanıyalım. Gerek yemekleriyle, gerek kültürüyle, bir şekilde herkesin hayatında bir ‘Adana’ vardır. Nasıl ki İstanbul'da gezerken, ayaküstü yenilebilecek yiyecek simit ise, Adana'da da "Dur bir dürüm alayım" derler. Meyvesi meyve, sebzesi sebze, yazı cehennem, kışı bahar, baharı yaz gibi. İşte tam da söylediğim gibi, Adana kendine has farklılıklarıyla bağımlısı olacağın bir şehir.

ÇOK SICAK ÇOK

Toros Dağları'nın güneydoğusundaki pamuk başkenti Adana’nın en güzel zamanları nisan, mayıs; fakat ekim ve kasım ayları da serin olması açısından tercih edilebilir. Adana yazın sıcak. Çok sıcak. Öyle böyle değil... Ağustos’ta hava yangın gibi bir şey. Yazın bu şehirde birçok dükkan kepenkleri akşama doğru açıp, havanın serinlemesini bekler. Klimalı camilere sığınan mı dersin, küvetle bisiklet süren mi dersin... Hava sıcaklığında 60 derecelerini gören insanlar sıcaktan ne yapacağını şaşırıyorlar.

Yaz sıcağında sabah günlük hayata devam etmenin püf noktalarını, Adanalı iyi biliyor ama senin, serin ayları tercih etmende fayda var. Zaten Adanalıların da büyük kısmı yaz mevsiminde Karataş ya da Mersin’deki yazlık evlerine gidiyor.

KAMPANYALI YURT İÇİ UÇUŞLAR

Sanırım Türkiye’deki en merkezi havalimanı olan Şakirpaşa’dan, oteline ulaşmak çocuk oyuncağı gibi bir şey. Tabii gezmek için en rahat yol kendi arabanla gelmek. Kara yolu ile gelenleri, göğü değen Torosların çam ağaçlarıyla kaplı manzarası bekliyor olacak. Pratik bir ulaşım aracı olarak Türk Hava Yolları’nın 'kanatları' da bir başka seçeneğin. Üstelik sene içinde yurt içi uçuşlar için pek çok kampanya yapılıyor.

ESKİ VE YENİ ADANA DERLER

Eski ve Yeni Adana olarak karşımıza çıkan şehirde, Seyhan Barajı’nın imarı ve Çukurova Üniversitesi’nin açılmasının ardından modern yerleşim yeni Adana tarafınaa doğru gelişmiş. Daha güncel ve çağdaş bir manzara var.

Gazipaşa Bulvarı ile Ziyapaşa Bulvarı kentin en aktif bölgeleri. Her şehirde olduğu gibi alışveriş merkezleri, kafe ve barlar bu caddeler etrafında şekilleniyor. Bulvarın hemen az ötesinde Atatürk’ün ve Ziya Paşa’nın da heykelleri yer alıyor. Atatürk Parkı’nda bir demli çay molası verip, etrafı gözleyebilirsin. Renkli insanların memleketinde işlerin nasıl yürüdüğünü merak ettiğine eminim.

ŞEHRİN SİMGESİ: TAŞ KÖPRÜ

Roma İmparatoru Hadrianus'un eseriyle tanışın. Adana’nın sembol yapısı Taş Köprü, günümüzde Seyhan ve Yüreğir merkez ilçelerini birbirine bağlayan tarihi bir yapı. Bütün sütunlar günümüze ulaşamamış tabii. Köprünün Seyhan ayağında, altı minareli devasa Sabancı Camii bulunuyor. Taş Köprü ayrıca dünyanın halen kullanılan en eski köprüsü olarak biliniyor.

Sabancı Merkez Camii ile birlikte nehrin kenarında yer alan devasa, botanik bir nefes alanı var: Adana Merkez Park. En güzel Adana fotoğrafını çıkarabileceğin yerlerden biri.

Adana Ulu Camii: Sabancı Merkez Camii'nden başka en bilindik cami Adana Ulu Camii (Ramazanoğlulları Camii) de 16. yy.’dan kalma yaşlı bir eser. Caminin kusursuz 'dikdörtgen' mimarisini fark etmemek elde değil. Doğu cephedeki avlu kapısında ve cephesinde, siyah-beyaz mermer levhalar kullanılması ayrı bir hava katmış. Hemen hemen her şehirde Ulu Camii adında bir ibadethane görmek mümkün ama Adana beni etkiledi.





Tarihi Kazancılar Çarşısı: Büyük Saat’in yanında yer alan tarihi çarşı, geleneksel Anadolu kapalıçarşı örneklerinin eskilerinden biri. Bakırcıların ve kazancıların çarşısı olsa da günümüzde gündelik ihtiyaçlara yönelik her türlü dükkan var. Bu çarşı oldukça ünlü; kebabı, ciğeri pek bir ünlü. 'Dede' restoranı hiç boşalmıyor; her zaman tıklım tıklım. Karnın kazınmaya başladıysa en güzel yemeklerinden bir porsiyon sipariş edebiliriz.





Büyük Saat: Ali Münif Caddesi üzerinde, 32 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en büyük saat kulesi duruyor. Kulenin duvarları tuğla ile inşa edilmiş. Kulenin inşası sırasında Osmanlı'da başka saat kuleleri vardı. Ancak bu saat kuleleri arasında en uzunu Büyük Saat. Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan saat kulesi, 1998'deki büyük Adana depreminde bile ayakta kalmayı başarmış.

Adana Etnografya Müzesi: 1983'te açılan, Kuruköprü Mahallesi'ndeki müze, Çukurova’nın yerlileri ve Toroslar’ın yerlileri sayabileceğimiz yörüklere yönelik tarihi eşyaları barındırıyor.

Seyhan Barajı, Baraj Gölü: Akdeniz’e dökülen en büyük akarsu olan Seyhan Nehri, Adana il merkezine de yıllar boyu katkı sağlamış durumda. Adana'yı Seyhan Nehri'nin sebep olabileceği su baskınından kurtarmak amacı ile yapılan toprak dolgu tipi baraj, aynı zamanda baraj üzerindeki güzellikleriyle de yerel halka serinleme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda baraj gölü iklim ve rüzgâr açısından yılın oniki ayı sporcuları ağırlıyor. Türkiye Kürek federasyonu, 2012 yılında Kürek Milli Takım seçmelerini ve Akdeniz Kupası Türkiye Şampiyonası yarışmalarını Seyhan Baraj Gölü’nde gerçekleştirmiş. Seyhan kuşkusuz Adana için büyük bir ganimet.

Eski Baraj ve Regülatör Köprü: Baraj gölü kıyısı ve eski bagaj, aynı zamanda Seyhan regülatör köprüsüyle, kıyı şeridinde gezinmek için birebir.

VARDA KÖPRÜSÜ

Filmlerde karşımıza çıkan oldukça yüksekte duran köprüler var ya, işte onlardan biri Türkiye'de. Adana'nın Karaisalı ilçesi Hacıkırı Mahallesi'ndeki bu köprü Almanlara yaptırıldığı için Alman Köprüsü olarak biliniyor. Yöre halkı tarafından "Koca Köprü" diye anılır. Gerçekten koca bir köprü. 172 metre boyunda, 12’şer metre genişliğinde üç büyük kemeri taşıyan orta ayakları 99 metre yüksekliğinde bir eser. O kadar meşhurdur ki James Bond filmlerinden birinin bazı sahneleri burada çekilmiş.

Skyfall filminin Adana çekimlerinden bir kare...





Şahmeran Kalesi: (Yılankale-Yılanlıkale): Adana il sınırları içinde kalan yapı, şehir merkezinden biraz uzakta. Çukurova’nın ender yükseltilerinden birine konumlanmış olup, tarih boyu İpek Yolu'na bekçilik yapmış olan bu eser, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor. Vücudunun yarısı yılan, yarısı kadın şeklindeki efsanevi Şahmeran'ın yaşadığına inanılan tarihi Yılan Kale'nin havadan görüntüsü Uzak Doğu'da bir doğa harikasını anımsatıyor.

İLÇELER

Adana'nın ilçeleri şu şekilde: Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir.

Türkiye’nin sanayileşmiş ilk şehirlerinden olan Adana, sınırları içerisinde bulunan Seyhan ve Ceyhan nehirleri ve bu nehirler üzerine kurulan tesisler sayesinde ayrı bir ilgi odağı. Gelişmiş bir toplu taşıma sistemine sahip şehirde, gezerken ulaşım için metroyu, belediye otobüslerini, özel halk otobüslerini ve minibüsleri kullanabilirsin.

CEYHAN, KOZAN, KARATAŞ HAZİNELERİ

Adana'nın Ceyhan'ı, dört bir yanı portakal ve limon ağaçlarının donattığı Kozan ve Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin doğal sınırları içerisinde kurulmuş Karataş ilçeleri birçok tarihi esere ve güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Kozan'ın yeşil doğa parklarının hemen arkasında sıralı dağlarıyla toroslar başlar. İnsanı bir başka derler Kozanlılar için. Yürüyüşünden bile belli olurmuş Kozanlı. Tabii ben turistim; Adanalılar söylesin...





Tarihi çok eskilere dayanan Karataş M.Ö. 1000 yıllarında askeri ve ticari önemi olan yollar üzerinde kurulmuş bir liman şehri. Özellikle Karataş sahili halkın yazın serinlemesine yardımcı oluyor. Burada güzel balık çıkar; afiyet olsun efendim...

YEMEYEN KALDI MI: ADANA MUTFAĞI

Yemek konusunda Adana’nın ayrı bir yeri var hepimizde. Dünyaya mal olan Adana kebabını tatmayan bir kültür kalmadı. Yöresel yemekleri oldukça zengin olan Adana, yemeğinde baharatı abartmayı sever. Adana denince akla gelen ilk yemek tabi ki kebap fakat mönü bununla sınırlı değil. Liste uzayıp gider…

Bici Bici (buz ve nişasta ile yapılan tatlı)

Adana Kebap

Lahmacun

İçli Köfte

Mumbar Dolması

Analı Kızlı

Kabak Çintme

Şalgam suyu

Karakuş Tatlısı

KarsambaçÇamlıyayla (karlı tatlı)

Yüksük Çorbası

Kısır

Mahluta çorbası

Sıkma

Kırkkat

Şırdan

Karakuş

Fellah köftesi

Humus

Kaburga

KONAKLAMA

Adana yeni ve eski Adana olarak ayrılıyor. Şehrin kuzeyinde kalan kısım Yeni Adana olarak geçiyor. Her bütçeye, her zevke ve tarza uygun bir otel bulabilmek mümkün ama şehir merkezinde kalmanızı öneririm.

BONUS: ADANA FİLM FESTİVALİ

Uluslararası Adana Film Festivali her yıl Türkiye'nin Adana şehrinde düzenleniyor. Festival, Akdeniz Ülkeleri’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’nden Japonya’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinden filmi, sektörün her alanında görev yapan sinema profesyonelini konuk ediyor. Bu uluslararası festivalin 18. etkinlikleri kapsamında açılan Adana Sineme Müzesi'ni de ziyaret edebilirsin.



